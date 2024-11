Fluminense se apega em campanhas de sucesso, na era dos pontos corridos, para escapar da Série B

Fluminense joga suas últimas fichas para escapar do rebaixamento no Brasileirão 2024 - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Fluminense joga suas últimas fichas para escapar do rebaixamento no Brasileirão 2024 - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Restando apenas cinco rodadas para o final do Brasileirão 2024, o Fluminense tenta uma arrancada para se livrar o quanto antes do Z-4. Desde que o campeonato passou a ser disputado no formato de pontos corridos e por 20 clubes, o Tricolor brigou para não cair em seis edições. Em 2009, o clube teve seu melhor desempenho nessa briga contra a Série B. Já em 2018, teve seu pior desempenho.

Mesmo assim, o clube nunca foi rebaixado no Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Chegou a flertar com o risco até a última rodada em três oportunidades: 2009, 2013 e 2018. Em todos esses anos, o Flu teve a marca de 46 pontos como sua maior pontuação. Segundo a UFMG, caso some 44 pontos, o risco de queda é de apenas 2%.

Em 2006, no primeiro ano dos pontos corridos com 20 clubes (formato atual), o Fluminense lutou até a penúltima rodada contra a zona do rebaixamento. O gol de André Moritz, contra o Santa Cruz, no Arruda, salvou a equipe. Em seus últimos cinco jogos daquele ano, o desempenhou foi de duas vitórias e três empates.

Leia também:

➤ PRF recupera 22 celulares roubados e apreende 8 kg de maconha em ônibus no Rio

➤ Lula recebe Xi Jinping para assinar 37 acordos entre Brasil e China

No ano de 2008, em que foi vice-campeão da Libertadores, o Tricolor lutou contra a queda até as rodadas finais. A salvação veio na rodada 36, ao bater o Internacional no Beira-Rio. Nas cinco últimas partidas, o desempenho foi de duas vitórias, dois empates e uma derrota.



O ano seguinte foi marcado pela mais famosa arrancada do clube na história. E claro, a mais dramática. O Fluminense conseguiu uma sequência de 11 jogos sem derrotas: foram sete vitórias (seis seguidas) e quatro empates. Nesse ano de 2009, o clube chegou a ter 98% de chance de ser rebaixado. Nas cinco últimas partidas, foram quatro vitórias e um empate. O clube escapou da degola diante do Coritiba, no Couto Pereira, na 38ª rodada.

Em 2013, o Fluminense fechou suas cinco últimas rodadas com três vitórias, um empate e uma derrota. O surpreendente rebaixamento do atual campeão brasileiro na época não aconteceu por um detalhe: a escalação irregular do atleta Héverton, da Portuguesa. O clube paulista acabou sendo punido pelo tribunal, perdeu pontos na tabela e acabou jogando a Série B de 2014.

O ano de 2018 foi marcado por crise política, problemas trabalhistas e uma montanha-russa de emoções esportivas. Campeão da Taça Rio e semifinalista da Copa Sul-Americana, o Tricolor brigou na parte intermediária do Brasileirão por boa parte do torneio. O problema é que o desempenho ruim na reta final transformou o campeonato em um verdadeiro sufoco. A partir da 34ª rodada, houve apenas uma vitória, sobre o América-MG, que encerrou uma seca de oito jogos sem marcar e, de quebra, sacramentou a permanência do Fluminense na elite do Brasileirão.

Na última vez que o Fluminense brigou contra o rebaixamento, a equipe se salvou na rodada 36, após empatar por 1x1 com o Avaí. A campanha de 2019 ficou marcada pelo pior início do Tricolor em Brasileirão de pontos corridos. Porém, o desempenho foi bom nas últimas cinco rodadas: três vitórias e dois empates.