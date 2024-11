STJD concede efeito suspensivo e Flamengo terá Bruno Henrique contra o Cuiabá, pelo Brasileirão

Bruno Henrique está liberado para o confronto do Flamengo diante do Cuiabá, pelo Brasileirão - Foto: Reprodução/Instagram

Após conseguir um efeito suspensivo, o Flamengo terá o reforço do atacante Bruno Henrique para o confronto diante do Cuiabá, nesta quarta-feira (20), às 19h na Arena Pantanal. O STJD libertou o atleta para viajar e defender o Rubro-negro.

A decisão foi proferida pela auditora relatora Antonieta da Silva Pinto, que deferiu o pedido do Flamengo. Em primeira instância, Bruno Henrique havia sido punido com dois jogos de suspensão devido ao fato de ter sido expulso na semifinal da Copa do Brasil. contra o Corinthians, após entrada forte em disputa com Matheuzinho.

A suspensão só foi importa após o fim da Copa do Brasil, e o camisa 27 só havia cumprido a suspensão automática. Com isso, ele precisaria pagar mais uma partida durante o Brasileirão, competição subsequente ao torneio que o Flamengo conquistou o título.

Antes mesmo de saber o resultado do recurso rubro-negro, Bruno Henrique viajou para Cuiabá juntamente com o elenco rubro-negro.