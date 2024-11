Irmãs Green: Atletas gonçalenses garantem ouro e prata no campeonato mundial de Abu Dhabi

As atletas conquistaram o pódio no campeonato mundial em Abu Dhabi - Foto: Divulgação

Conhecidas como 'irmãs Green', por conta das tranças que fazem com jumbo na cor verde, em todos os campeonatos, as atletas gonçalenses de jiu-jitsu de alto rendimento, Anny Beatriz Meireles dos Santos, de 11 anos e Nicolly Meireles dos Santos, de 9 anos, conquistaram, em seu primeiro campeonato internacional, o pódio do Abu Dhabi World Youth, nos Emirados Arábes, no último sábado (16). Anny garantiu a medalha de prata, enquanto a irmã, Nicolly, ficou com o ouro.

Moradoras do bairro Vista Alegre, em São Gonçalo, as atletas iniciaram no jiu-jitsu em 2022. Porém, por conta do alto rendimento, já em dezembro de 2023, foram graduadas na faixa cinza. Conhecidas por onde passam, elas também carregam fãs que aguardam ansiosos por suas lutas.

Alunas da escola de lutas Michel Kmiec, na Trindade, em São Gonçalo, as irmãs treinam de segunda à sexta-feira, de duas a três vezes ao dia.

"Faltando 6 meses para o campeonato, o mestre delas, Michel Kmiec falou que estariam prontas para participar do campeonato mundial de Abu Dhabi. Foi quando começamos a correr atrás para tudo acontece, com rifa, vakinha online, venda de doces nos campeonatos. Além disso, temos a ajuda do auxílio atleta do município de São Gonçalo, através do Capitão Nelson e Bruno Porto, que nos fez chegar no campeonato e realizar esse tão esperado sonho", contou Natany, mãe das atletas.

A atleta Nicolly Meireles dos Santos, conhecida como Nick Green, subiu de categoria, para 36kg e entrou "com tudo" na luta. Na primeira, finalizou com 14 pontos, e na segunda luta, com 17 segundos, finalizou e conquistou o lugar mais alto do pódio como campeã mundial.

Enquanto isso, sua irmã Anny Beatriz Meireles dos Santos, conhecida como Anny Green, que já conquistou todos os pódios dos campeonatos no Rio de Janeiro, também disputou o campeonato, na categoria 44kg, em três lutas, conquistando o pódio como vice-campeã.

As atletas conquistaram o pódio no campeonato mundial em Abu Dhabi | Foto: Divulgação

"Nossa família e amigos ficaram até de madrugada, por conta do fuso horário, assistindo as lutas das meninas, torcendo por elas. A Anny disse que esse ano ela chegou bem pertinho de ser campeã , mas ano que vem, ela trás a medalha de ouro para gente", contou a mãe das atletas.

"Voltamos para casa com medalhas, conquistamos o pódio, com uma experiência única. E quando chegamos no Brasil, fomos recebidos com direito uma mesa de café da manhã, fogos, fumaça verde e bolas verdes, que não poderiam faltar, por conta da cor das tranças. Nós como pais,, sentimos muito orgulho e fazemos tudo que podemos para que elas possam continuar. Então só temos que agradecer a Deus em primeiro lugar e a todos que acreditam nelas, em todos que acreditam que o esporte, o jiu-jitsu, realmente faz a diferença na vida não só das crianças, como de todos que estão em sua volta. Também agradeço profundamente pelo auxílio atleta oferecido pela cidade de São Gonçalo. Esse apoio vai além de uma contribuição financeira, é um impulso que reforça nossa motivação e permite que enfrentemos desafios com mais recursos e confiança", completou Natany, mãe das irmãs green.