Dorival Júnior confirma escalação do Brasil para duelo contra o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, anunciou a última escalação deste ano para o confronto contra o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O jogo é nesta terça-feira (19), às 21h45 (horário de Brasília), na Fonte Nova, em Salvador.

Dorival montou o time na atividade de domingo (17), no Barradão. Ele confirmou em entrevista coletiva nesta segunda (18) quem iria a campo entre os titulares. Na sequência, ele comandou o último treinamento já na Fonte Nova, com a presença de 130 convidados entre familiares e patrocinadores.

O Brasil terá o retorno do lateral-direito Danilo, no lugar do suspenso Vanderson. A tendência é que ele reassuma a braçadeira de capitão. Ele foi opção no banco nos jogos contra Peru e Venezuela.

Como feito anteriormente, Dorival optou apenas por mudanças obrigatórias. Diante dos venezuelanos, o técnico colocou Vini Jr. na vaga de Rodrygo, cortado antes por uma lesão.

Sendo assim, o Brasil entrará em campo da seguinte forma: Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Raphinha; Vini Jr., Igor Jesus e Savinho.

Com 17 pontos, o Brasil é o quarto colocado nas eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2026, atrás de Argentina (22), Uruguai (19) e Colômbia (19). O confronto com a Celeste é válido pela 12ª rodada do torneio.