John Textor quer quatro grandes aquisições para o Botafogo em 2025

Segundo o dono da SAF do Botafogo, John Textor, a crise financeira vivida pelo Lyon não afetará o clube carioca para 2025. Durante entrevista coletiva no sábado (16), o empresário norte-americano indicou como pretende solucionar o problema do clube francês e fez revelações sobre o próximo ano do Glorioso.

Textor afirmou que quer mais reforços no clube: "Nosso plano no Botafogo é vender muito e comprar ainda mais. É aumentar o nível, estar no top-3 do Brasil todo ano, lutar pela Libertadores todo ano. Torcedores lá podem ficar loucos com essa questão de compartilhar transferências, mas a água flui por onde tem que fluir, os jogadores vão para onde têm que ir. Grande parte dos torcedores no Brasil acredita em mim."

Ele também ressaltou que a base do time deste ano foi montada a partir de "duas grandes contratações", referindo-se a Luiz Henrique e Thiago Almada. Para 2025, o objetivo é dobrar esse número, mesmo com a previsão de vendas.

O empresário explica qual o próximo passo: "Montamos esse elenco (do Botafogo) a partir de transferências gratuitas, junto com duas grandes contratações. Montaremos um elenco mais forte ainda ano que vem com quatro grandes contratações. Vamos continuar atraindo grandes jogadores como Igor Jesus, que estava nos Emirados Árabes e hoje é titular da Seleção."

Na França, Textor é dono do futebol do Lyon. O clube foi punido pela Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG) e está proibido de contratar até mostrar um plano para ganhar 100 milhões de euros. Caso não o faça até o fim da temporada, o Lyon será rebaixado.

Uma das formas de o Lyon conseguir levantar o dinheiro envolve o Botafogo. Como os dois pertencem à mesma rede multiclubes, a Eagle Football, eles "compartilham" contas financeiras. Assim, eventuais valores de vendas de jogadores do clube carioca podem ser encaminhados para quitar problemas dos franceses.

"Ninguém no Botafogo se preocupa, eles entendem que isso funciona bem. Temos um orçamento grande de vendas para ajudar esse clube (Lyon) e acreditamos que vamos ultrapassar as projeções que mostramos", afirma Textor.