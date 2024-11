Pensando em 2025, Vasco avalia renovar contrato do lateral-esquerdo Victor Luis

Victor Luis pode seguir no Vasco em 2025 - Foto: Matheus Lima/Vasco

Victor Luis pode seguir no Vasco em 2025 - Foto: Matheus Lima/Vasco

Com um olho na temporada 2025, o Vasco começa a preparar seu elenco para o próximo ano. O clube avalia renovar o contrato do lateral-esquerdo Victor Luis. Aos 31 anos, ele tem contrato até 2024 e também tem o interesse de seguir no cruzmaltino.

A primeira conversa envolvendo as duas partes já aconteceu. Victor Luis recebeu sondagens de outras equipes, mas sem propostas. Ele prioriza uma renovação com o Vasco. A tendência, portanto, é que as partes firmem acordo para mais uma temporada.

As conversas devem avançar após o Brasileirão apenas. Victor Luis chegou ao Vasco em fevereiro, depois de rescindir com o Coritiba. Ele atuou em 12 jogos neste ano, marcando um gol e contribuindo também com uma assistência.

Após ficar o primeiro semestre praticamente todo na reserva, o jogador passou a ganhar mais chances a partir de junho e correspondeu bem quando foi acionado. O Vasco entende que ele pode ser útil em 2025.

O titular Lucas Piton é um dos principais ativos do elenco, e o Vasco sempre trabalhar com a possibilidade de negociá-lo nas janelas. Há a expectativa de uma boa proposta ao fim da temporada, o que aumentaria a necessidade de ter um substituto para a posição.