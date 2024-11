Fluminense fecha parceria com a Fifa e terá plataforma exclusiva para o Mundial de 2025

Classificado para o Mundial de Clubes de 2025, o Fluminense fechou uma parceria com a Fifa e será o primeiro clube da América do Sul a fazer parte do "Fifa Collect", que é uma plataforma que visa o comércio de produtos digitais. O produto faz parte da divulgação da entidade máxima do futebol para promover o torneio.

O acordo, que já foi selado, deve ter seu lançamento oficial em breve. O Tricolor terá direito a uma página exclusiva, na qual poderá ativar e comercializar conteúdos digitais ou NFT's. A tendência é que itens para colecionadores sejam leiloados.

Através do "Fifa Collect" que a entidade organizou ações para o lançamento do novo troféu do Mundial de Clubes, por exemplo.

Leia também:

▶ Pastor fundador da igreja Bola de Neve morre em acidente de moto em São Paulo

▶ Polícia Militar encontra corpo carbonizado na zona oeste do RJ

Outros três clubes que disputam o Mundial, além do Flu, fecharam parceria e estarão em breve no site. São eles, o Al Ain, o Auckland City e o Mamelodi Sundowns. A Fifa deve fechar com mais clubes em breve, até o início da competição.