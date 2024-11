Michel, zagueiro da Portuguesa-RJ, morre em acidente de carro na Bahia

O jogador de futebol Michel Pereira Santos, de 33 anos, morreu neste domingo (17) vítima de um acidente de carro. Ele, que era zagueiro e atuava na Portuguesa-RJ, faleceu na Bahia, sua terra natal. A informação foi divulgada pela Lusa carioca e em seguida confirmada pelos familiares do atleta.

Michel nasceu em Camumu, no Sul da Bahia. Ele começou a carreira no futebol baiano e teve passagens pelo Colo-Colo, Serrano e Atlético, todos clubes da Bahia. Em 2016 Michel foi contratado pelo Ituano. Depois de jogar por vários clubes, em 2024 ele atuou pela Portuguesa da Ilha do Governador, pelo Campeonato Carioca.



Num dos jogos dessa temporada, Michel esteve em campo contra o Botafogo pelo Campeonato Carioca. Depois voltou a defender a Portuguesa na Série D. O clube divulgou um comunicado neste domingo (17) sobre a morte do atleta.



Clube carioca prestou homenagem ao atleta que faleceu neste domingo (17) | Foto: Reprodução

Marcelo Barros, presidente da Portuguesa, disse nas redes sociais que havia falado com Michel poucas horas antes do acidente: "Luto. Inacreditável que há poucas horas nos falamos pela última vez. Descanse em paz, irmão! Estou arrasado".

Leia a nota oficial da Portuguesa-RJ:

"É com imenso pesar que a Associação Atlética Portuguesa comunica o falecimento do nosso zagueiro Michel Pereira Santos, de 33 anos, em um trágico acidente de carro ocorrido na Bahia. A informação foi passada pelos familiares à direção de futebol da Portuguesa-RJ. Estamos profundamente consternados com essa perda irreparável e externamos nossas mais sinceras condolências aos familiares, amigos e companheiros de equipe de Michel.



Neste momento de dor, a Portuguesa-RJ está em luto e se coloca à disposição para oferecer todo o suporte necessário à família. O clube tem o seguro de vida de todos seus atletas em dia e acionará de imediato. Michel foi um grande profissional que honrou a nossa camisa com dedicação, força e paixão. Sua ausência será sentida por todos nós. Que Deus conforte o coração de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo", encerra a nota.