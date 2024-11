Jovens de Maricá serão selecionados para curso de cinema em Cuba

A cidade de Maricá terá dez jovens cineastas selecionados para um curso de cinema na Escola Internacional de Cinema e TV de Cuba, uma das maiores e mais bem conceituadas em todo mundo.

A ideia vem do ator José de Abreu. Ele vai comandar os cursos de artes cênicas e audiovisual da Prefeitura de Maricá, a partir de janeiro, quando começa a gestão do futuro prefeito Washington Quaquá (PT).

O "Movimento Popular da Juventude de Maricá" será responsável pela escolha dos 20 jovens que passarão pelo processo de seleção. Essa fase inclui a avaliação de trabalhos e também uma carta pessoal falando sobre o que cada um espera aprender durante esse curso.

Após esse processo, dez alunos serão escolhidos pela própria escola cubana para participarem do curso. O tempo de duração do aprendizado será de 24 semanas, cerca de seis meses portanto. Antes de viajarem, os escolhidos vão passar por uma experiência de imersão na cultura cubana sob a batuta do próprio Zé de Abreu.



O ator afirmou que será um processo bastante difícil e de muito trabalho de aprendizado para os jovens: "Vamos passar uma semana numa imersão profunda na cultura cubana, com cursos sobre a história de Cuba, estudo da língua espanhola cubana. Serão oito horas de trabalhos intensos por dia."

Além de José de Abreu, nomes de peso como Antônio Grassi e Ruy Guerra vão dirigir a produção artística em Maricá a partir de 2025. Grassi vai comandar a nova Empresa de Cultura e Turismo de Maricá. Já o cineasta Ruy Guerra, será o consultor da Maricá FilmComission e o curador do futuro Festival Internacional de Cinema das Utopias.