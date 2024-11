Rapper Drake perde R$ 2 milhões em aposta na vitória de Mike Tyson

O rapper Drake publicou em seu Instagram, pouco antes da luta entre Mike Tyson e Jake Paul, nesta sexta (15), que tinha apostado na vitória de Mike Tyson. Segundo Drake, a 'fezinha' foi de 355 mil dólares, que equivale a cerca de R$ 2 milhões.

Com a vitória de Jake Paul, o cantor perdeu todo seu investimento. Contudo, caso Tyson tivesse saído com a vitória, Drake iria embolsar algo em torno de R$ 6 milhões.

Essa não foi a única aposta do artista para o final de semana. Drake também investiu 450 mil dólares, aproximadamente R$ 3 milhões, em Jon Jones, que irá lutar contra Stipe Miocic neste sábado (16), pelo UFC 309. O evento, que acontecerá no Madison Square Garden, em Nova Iorque, terá início às 20h no horário de Brasília.