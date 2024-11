Polícia Civil prende três pessoas envolvidas em latrocínio de ex-policial militar

As investigações prosseguem com a finalidade de localizar a última mulher envolvida no crime - Foto: Divulgação

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam, nesta sexta-feira (15), duas mulheres e um homem envolvidos no latrocínio de um ex-policial militar, de 70 anos, ocorrido em março. As prisões aconteceram na região de Santa Cruz da Serra, após trabalho de inteligência.

As investigações demonstraram que uma das presas, ex-enteada da vítima, mantinha um relacionamento sexual com ele, além de ter indicado suas primas para também se relacionarem sexualmente com o homem. No dia do crime, uma das autoras esteve na residência da vítima para fazer um programa sexual, já com o intuito de subtrair os cartões de crédito da vítima. Para isso, ela administrou alta dosagem de medicamentos, para dopá-lo, mesmo sabendo que a vítima já havia tomado outro medicamento e que sofria de pressão alta e diabetes.

Em seguida a mulher, ligou para sua prima, que foi até à residência da vítima com a promessa de receber R$ 3,8 mil para ajudá-la. Elas subtraíram cartões de crédito, senhas de banco e aparelho celular do ex-policial. Tudo isso foi confirmado com imagens das câmeras de residência vizinhas que flagraram a entrada de uma das autoras e a saída dela e a prima com mochila contendo os objetos subtraídos.

Durante as investigações, os agentes recuperaram o aparelho celular da vítima, tendo sido encontrado vídeo com o encontro sexual dele com uma das autoras até o momento da morte. Após o crime, ficou demonstrado que os autores realizaram diversas movimentações bancárias mediante transferências e compras através dos cartões de banco, totalizando um prejuízo de quase R$ 30 mil.

Também foram encontradas imagens das câmeras de segurança dos autores em caixas eletrônicos realizando movimentações da conta bancária da vítima. As investigações prosseguem com a finalidade de localizar a última mulher envolvida no crime.