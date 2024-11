Protesto por volta de água em comunidade fecha pista na BR-101, em São Gonçalo

No começo da noite desta sexta-feira (15), cerca de 20 manifestantes fecharam completamente a pista da BR-101, na altura do km 316, em São Gonçalo. As equipes da Polícia Rodoviária Federal e da concessionária Autopista Fluminense foram ao local. A manifestação acabou gerando um engarrafamento quilométrico nos dois sentidos da estrada.

Os manifestantes protestavam pela falta de água na comunidade próxima a localização. Cerca de 30 minutos após o início do protesto, a PRF chegou ao local.

Por volta das 19h13, uma faixa foi liberada. Mas, o trânsito continuou intenso, gerando um congestionamento de aproximadamente 1 km em cada um dos sentidos da estrada. A PM também esteve no local na intenção de acalmar os protestantes e auxiliar na liberação do trânsito.

A Águas do Rio foi questionada sobre a situação da comunidade. A empresa relatou que a normalização aconteceria às 20h desta sexta (15).