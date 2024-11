Mike Tyson acerta tapa em Jake Paul, durante pesagem oficial para luta

Finalmente chegou o dia do grande confronto de boxe entre o ícone americano, Mike Tyson e o youtuber e boxeador, Jake Paul. Os dois se enfrentam no ringue nesta sexta (15), no Texas, EUA, com o evento sendo transmitido ao vivo pela Netflix, a partir das 19:30 da noite. Durante a pesagem oficial realizado pela manhã, os dois fizeram a última encarada antes da luta e os ânimos ficaram bem aflorados, com Tyson acertando um tapa no rosto do jovem.

No primeiro momento, Mike se pesava na balança em enquanto Paul apenas observava. Na sequência, foi a vez o youtuber que "engatinhou" na direção do adversário. Nesse momento, o ex-boxeador deferiu o tapa, que gerou uma confusão, mas logo foi amenizada pelos seguranças.

"Eu estava de meias e ele de sapatos. Ele pisou no meu pé porque ele é um babaca. Eu queria pensar que aconteceu por acidente, mas agora acho que pode ter acontecido de propósito. Eu estava sentindo muita dor e tive que retribuir", disse Tyson ao jornal New York Post.

Jake, por sua vez, zombou do tapa e sinalizou para a plateia que não doeu, mas quando pegou o microfone lançou uma ameaça a lenda do boxe.



"Eu nem senti, ele é um elfo pequeno nervosinho. Foi um tapa fofo, Mike, mas amanhã eu vou te nocautear. Eu vou f*** ele! Ele bate que nem um frouxo! Agora é pessoal! Ele deve morrer!", gritou o influenciador.

A volta de Mike Tyson aos ringues acontece na AT&T Arena, ao enfrentar Jake Paul, 31 anos mais novo, e que nos últimos 6 anos vem focando muito em seu treinamento de boxe. O card principal do evento está programado para começar às 22h.

Confira o card completo do evento:

CARD PRINCIPAL (22h)

Peso-pesado: Jake Paul x Mike Tyson

Peso-super-leve: Katie Taylor x Amanda Serrano

Peso-meio-médio: Mario Barrios x Abel Ramos

Peso-super-médio: Neeraj Goyat x Whindersson Nunes

CARD PRELIMINAR (19:30h)

Peso-super-médio: Shadasia Green x Melinda Watpool

Peso-leve: Lucas Bahdi x Armando Casamonica

Peso-pena: Bruce Carrington x Dana Coolwell