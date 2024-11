STJD suspende Bruno Henrique do jogo contra o Cuiabá

O atacante do Flamengo, Bruno Henrique, foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), com dois jogos de suspensão depois de analisar a jogada que causou a expulsão do atleta, no jogo contra o Corinthians, pela volta da semifinal da Copa do Brasil.

Entretanto, mesmo com o gancho de dois jogos, o atacante já completou uma suspensão, pois não participou do jogo contra o Atlético-MG, pela ida da final do torneio. Com isso, Bruno Henrique, não entrará em campo na disputa contra o Cuiabá, previsto para o dia 20 de novembro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Leia também:

Homem morre após ser dopado, agredido e queimado pela namorada

Número de casos notificados de coqueluche cresce em 2024



Além disso, ambos os clubes receberam punições na decisão. O Rubro-Negro recebeu uma multa de R$ 1 mil por atraso, já o Corinthians pagará R$ 4 mil pelo arremesso de objetos no campo. Porém, a decisão pode ser recorrida.

Veja o comunicado que puniu o atacante Bruno Henrique

“O STJD informou que “a Quarta Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol puniu nesta quinta, 14 de novembro, Bruno Henrique pela expulsão diante do Corinthians, pela Copa do Brasil. Por entrada em Matheuzinho, o jogador rubro-negro recebeu duas partidas de suspensão. No mesmo processo, o Flamengo foi multado em R$ 1 mil por atraso e o Corinthians em R$ 4 mil pelo arremesso de objetos no campo. A decisão é de primeira instância e cabe recurso ao Pleno”.