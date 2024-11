Flamengo não consegue superar Atlético/MG e fica no 0 a 0

Após o pentacampeonato da Copa do Brasil, o Flamengo entrou em campo nesta quarta-feira (13) e empatou com o Atlético-MG, por 0 a 0, no Maracanã, pela 33ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro dominou boa parte do jogo, criou várias chances, mas a bola teimou em não entrar. Com o resultado, o clube carioca somou 59 pontos e está na quarta colocação.

O jogo

Os primeiros movimentos de jogo foram com disputa pela posse de bola. O Flamengo tentava sair na base da troca de passes desde o campo defensivo. Enquanto isso, o Atlético-MG encontrava-se bem fechado e esperava atrás para explorar os contra-ataques.

Aos 15’, o time rubro-negro arrancou o primeiro grito de “uuh” da torcida. Bruno Henrique passou pela marcação de Otávio e arriscou o chute de fora da área. A bola passou perto da trave direita de Everson. O Mais Querido parecia não sentir muito os inúmeros desfalques e partia para cima, chegando à área adversária com frequência.

Em busca do primeiro gol, o Flamengo seguia pressionando o Atlético. Aos 30’, Bruno Henrique finalizou com desvio e o goleiro espalmou para frente. Em seguida, a bola ficou com Matheus Gonçalves, que arriscou o chute para grande defesa de Everson.

Três minutos depois, o Rubro-Negro teve um pênalti ao seu favor. Wesley saiu em velocidade e só foi parado com falta dentro da área. O árbitro marcou a penalidade. David Luiz foi para a cobrança, mas o goleiro defendeu. No rebote, Alcaraz bateu para fora.

Nos minutos finais, após escanteio cobrado na área, Fabrício Bruno cabeceou com perigo para outra boa defesa de Everson. Nos acréscimos, o Rubro-Negro continuou pressionando e, graças a outro milagre de Everson, não saiu na frente. Alex Sandro cruzou para Michael, que cabeceou firme para baixo. O goleiro pulou no canto e salvou novamente os mineiros. A primeira etapa terminou sem gol, mas não faltou oportunidades para o Mengão abrir o placar.

No início do segundo tempo, o Flamengo teve mais uma grande chance de sair na frente. Rossi deu belo lançamento para Matheus Gonçalves, que fez boa jogada pela direita, cortou para o meio e chutou. A bola bateu na trave. Outro bom momento da equipe rubro-negra foi com Wesley na direita. O lateral arriscou o chute de fora da área, a bola desviou na zaga e passou rente à trave direita do goleiro.

Com toques de bola rápidos e objetivos, o time rubro-negro seguia criando chances no ataque. Fabrício Bruno arriscou de fora da área, e no rebote, Michael chutou cara a cara com Everson, que fez mais uma grande defesa.

Na reta final, o Atlético-MG passou a chegar mais ao ataque e ameaçar à meta de Rossi. Devido à alta intensidade apresentada em boa parte do jogo, o time rubro-negro mostrava certo desgaste físico. Nos acréscimos, o Flamengo foi para o ataque tentar o gol da vitória, mas o empate persistiu no Maracanã.

Agenda da semana

O Rubro-Negro volta a campo na próxima quarta-feira (20) para enfrentar o Cuiabá, às 19h, na Arena Pantanal, pela 34ª rodada do Brasileirão.