Whindersson Nunes se prepara para luta de boxe, em evento que terá Mike Tyson contra youtuber

O mundo do boxe irá parar para assistir a volta do ícone americano, Mike Tyson aos ringues. O ex lutador enfrentará o youtuber e boxeador, Jake Paul, em evento que ocorre nesta sexta feira (15), às 19:30, na AT&T Stadium, em Dallas, Texas, nos Estados Unidos. O brasileiro Whindersson Nunes participará do card, enfrentando o boxeador e influenciador indiano, Neeraj Goyat, de 32 anos. O evento será transmitido ao vivo pela Netflix.

Whindersson de 29 anos, já vem a bastante tempo focando em seu treinamento de boxe, o comediante tem cinco lutas na carreira, com duas vitórias, duas derrotas e um empate. Seu adversário porém, tem muito mais experiência na arte marcial.

Neeraj Goyat, de 33 anos, possui 18 vitórias (8 nocautes), quatro derrotas e dois empates. Em 2008, ele foi considerado o lutador mais promissor da Índia e já foi tricampeão asiático.

A luta principal da noite é a mais esperada, Mike Tyson, de 58 anos, volta aos ringues após realizar algumas lutas de exibição nos últimos anos. Os fãs estão loucos para poder relembrar os melhores momentos de Tyson dentro dos ringues, enquanto profissional, Mike construiu um recorde assustador com, 50 vitórias (44 nocautes) e apenas 6 derrotas.

Jake Paul, é um youtuber e ator americano que nos últimos anos vem focando em treinar e realizar lutas de boxe. O jovem de 27 anos, construiu um cartel de 10 vitórias e 1 derrota. Se mostrando ser um bom pugilista e com uma língua afiada, Jake sabe mexer com as emoções do público, o americano vem ganhando muitos fãs na mesma proporção que ganha "haters", pessoas que só aumentam a relevância do atleta influencer no mundo da luta.

Inicialmente o confronto estava marcado para o dia 20 de julho, mas foi adiado por conta de um grave problema de úlcera de Tyson, que enfrentará um atleta 31 anos mais novo. O evento que será transmitido ao vivo pela Netflix, começa ás 19:30h, com o card principal iniciando ás 22h. A expectativa é que a luta principal seja por volta da meia noite.

Confira o card completo de Paul x Tyson:

- Jake Paul x Mike Tyson; Peso pesado

- Katie Taylor x Amanda Serrano; Pelos títulos superleves femininos do IBF, WBA, WBC e WBO de Taylor

- Mario Barrios x Abel Ramos; Pelo título dos médios do WBC de Barrios

- Neeraj Goyat x Whindersson Nunes; Peso supermédio

- Shadasia Green x Melinda Watpool; título vago dos supermédios do WBO feminino

- Lucas Bahdi x Armando Casamonica; superleve

- Bruce Carrington x Dana Coolwell; peso pena