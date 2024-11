Flamengo reencontra o Atlético-MG pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro

Três dias após se consagrar pentacampeão da Copa do Brasil, o Flamengo reencontra o Atlético-MG nesta quarta-feira (13), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Campeão, o rubro-negro entra em campo ainda em clima de festa, mas com os bastidores agitados após a divulgação oficial do afastamento de Gabigol para este confronto. O Galo, por sua vez, tenta a primeira vitória sobre o clube carioca em 2024. A bola rola às 20h, no Maracanã, com transmissão do Premiere.

Situação da tabela

Com 58 pontos conquistados, o Flamengo, comandado pelo técnico Filipe Luís, ocupa a quinta colocação da Série A do Campeonato Brasileiro. Matematicamente, ainda há chance de conquistar o título.

Já a equipe de Gabriel Milito, com 41 pontos, é o atual 11º colocado. Finalista da Libertadores, o clube mineiro ainda pode garantir vaga na próxima edição da Copa via Brasileiro.

Suspensos

Com três cartões acumulados, os volantes Allan, do Flamengo, e Paulo Vitor, do Atlético, completam a lista de desfalques das equipes que se enfrentam no Maracanã nesta quarta (13).

Assim como Milito, Filipe Luís também tem baixas por conta da Data Fifa: Léo Ortiz e Gerson estão com a Seleção Brasileira, enquanto Varela está à disposição de Bielsa com o Uruguai.

Já De La Cruz, Arrascaeta e Erick Pulgar, que atuaram na decisão da Copa do Brasil, têm problemas físicos e se juntam a Everton Cebolinha, Pedro e Matías Viña no departamento médico.

Neste cenário, o treinador precisará colocar em campo uma formação inédita, com poucas alternativas para os diferentes setores da equipe. Este será o 10º jogo sob comando de Filipe Luís.