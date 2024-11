Botafogo pode manter Luiz Henrique e Thiago Almada em 2025

As duas contratações mais caras da história do Botafogo podem permanecer no clube para 2025. Luiz Henrique e Thiago Almada, destaques da excelente temporada do Glorioso, tem o futuro ligado ao Lyon, clube de John Textor na França. Mas o bom momento vivido por ambos no Rio de Janeiro pode mudar o rumo previsto anteriormente.

Alessandro Brito, diretor de gestão esportiva do Botafogo, declarou em entrevista que os atletas gostariam sim de permanecer no clube: "Um fato curioso, e eu também estou curioso para 2025, é que os jogadores querem ficar agora. Temos Almada, Luiz Henrique, Igor (Jesus)... Eles estão muito felizes aqui. O ambiente é muito bom. É um fato curioso para 2025."

Os dois vieram com participação da Eagle Football, empresa multi-nacional de Textor. O empresário anunciou que Almada iria em janeiro de 2025 para o Lyon, duante uma live, há quatro meses.

Já Luiz Henrique vive situação diferente. A ponte para a Europa foi um dos argumentos para que ele retornasse ao Brasil, vindo do Real Bétis. Porém, não há um tempo determinado para que ele possivelmente vá atuar no clube francês.



Os dois vivem ótimo momento e andam sendo chamados por suas seleções. Alessandro garantiu também que o clube continuará utilizando a empresa multi-clubes para atrair jogadores de renome e impacto no cenário internacional.

O gerente finalizou: "Irão acontecer (contratações neste formato), não só pensando no Lyon, mas irão acontecer porque conseguimos demonstrar na plataforma da Eagle que dá muito certo. Mesmo que você gaste 10, 12 ou 15 (milhões de euros) o potencial de uma revenda futura vai ser maior."