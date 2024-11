Atleta gonçalense conquista 1º lugar em Mundial de Jiut jitsu em Abu Dhabi

A atleta de jiu jitsu, Agatha Azevedo, 15 anos, conquistou o lugar mais alto do pódio no Abu Dhabi World Jiu-Jítsu Championship, realizado nos Emirados Árabes, na última sexta-feira(8). A faixa verde é cria do projeto socioesportivo Escola de Lutas Jose Aldo, onde há três anos, realiza aulas diárias na sede do projeto no bairro Laranjal, em São Gonçalo.

No outro lado do mundo, a atleta gonçalense passou por três lutas, vencendo todas, na categoria 57 quilos. Mas chegar a esse resultado não foi fácil. A semana de véspera da competição foi de muitos cuidados médicos.

“Minha vitória é resultado de luta e persistência. Apenas duas semanas antes do mundial acabei quebrando meu dedo. Na véspera do campeonato eu estava com febre. A cabeça pesou, acabei me frustrando mas coloquei a cabeça no lugar, me cuidado ao máximo para conseguir lutar bem”, comemora.

Moradora do bairro Lagoinha, ela entrou no projeto há três anos e após ganhar inúmeras medalhas em campeonatos nacionais, celebra o primeiro pódio fora do Brasil.

“O esporte é terapêutico. Ele mudou minha vida. Nós ensina a saber lidar com as emoções e olha onde estou hoje!”, completa.

O projeto "Formando Campeões – Escola de Lutas José Aldo"

O projeto que utiliza as artes marciais como ferramenta de transformação social oferece gratuitamente aulas de Jiu-Jitsu e Muay Thai e possui duas unidades de atendimento em São Gonçalo, nos bairros do Laranjal e do Jockey.

Patrocinado pela Enel Distribuição Rio, beneficia mais de 500 crianças e adolescentes, com idade entre 08 e 17 anos, de ambos os sexos, em situação de vulnerabilidade social, do segundo maior município do estado do Rio de Janeiro.

As atividades serão realizadas nos períodos da manhã e tarde, de segunda a sexta-feira, em contraturno escolar. As aulas têm como objetivo favorecer o desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo-social, fazendo com que os jovens desenvolvam as habilidades motoras e fundamentos técnicos das artes marciais.

Os interessados podem entrar em contato por meio dos telefones (21) 96687-4292 (Unidade do Laranjal) e (21) 96680-8283 (Unidade do Jockey).