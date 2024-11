Incrível!! João Luka, 'cria' do futebol em SG, vence câncer 3 vezes e volta a jogar profissionalmente (vídeo)

Ele é um dos milhões de 'Joões' espalhados pelos quatro cantos do Brasil. Na infância, um garoto de vida simples e 'cria' do futebol de São Gonçalo, cheio talento e de sonhos, que queria vencer, para ajudar a família, e também se transformar em referência no esporte de preferência nacional. Mas quis o destino que o 'mundo da bola' girasse, não exatamente como o atacante queria, mas o submetesse a um drama que parecia sem fim, o levando a interromper, já em plena atividade, na Europa, a promissora carreira para se tratar do câncer em em duas ocasiões, meses após ser diagnosticado pela primeira vez com a doença no Brasil.

João Luka não apenas conseguiu a vitória mais expressiva da vida, ao superar o câncer e levar uma vida normal, como também está dando continuidade ao sonho de menino. Sua incrível história, de portador de uma doença grave e desenganado, ao retorno ao futebol, pôde ser comprovada através da rotina de treinos no Niteroiense, clube da antiga capital do Estado do Rio recém promovido à Terceira Divisão do futebol profissional, que lhe abriu as portas para o reingresso. Nessa quinta-feira (14), o atacante fará contra o Bonsucesso, na casa do adversário, no Estádio Leonidas Silva, no Rio, seu último jogo oficial pelo clube da antiga capital. João agora terá uma nova missão. Vai virar um empresário de atletas, mostrando sua vida como experiência, os encaminhando e ajudando a vencer no futebol e na vida.

Atacante far[a seu último jogo nessa quinta-feira (14), pelo Niteroiense, pela Terceira Divisão, contra o Bonsucesso | Foto: Kiko Charret/OSG

"Quero estimular as pessoas a buscarem a superação, mostrando que é possível conseguir a felicidade, mesmo com as maiores dificuldades que o destino lhe impõe", afirmou ele, que buscou na fé e no apoio de poucos amigos o estímulo para enfrentar o drama que viveu. João Luka voltou a viver em São Gonçalo, onde veio morar com a família, vindo do Rio, quando tinha apenas dois anos. Começava então, uma linda história do pequeno João, que viria a virar mais um grande representante do futebol brasileiro para o mundo.

Momento de fé e união entre os colegas de time no Niteroiense | Foto: Kiko Charret/OSG

História - De origem humilde, o menino, que foi registrado como João Luíz de Sá Miranda, ainda pequeno, logo chamou a atenção devido ao grande interesse quando via uma bola de futebol. E aos primeiros chutes, começava ali, sua trajetória no esporte.

Jogando em times amadores da cidade de São Gonçalo, ele começou a despontar após a passagem pelo Centro de Oportunidades ao Talento (COT). Assinou seu primeiro contrato profissional no Clube Atlético Peñarol, de Manaus, em 2009. Com habilidade acima da média nos dribles e lançamentos, e visão privilegiada de jogo, acabou despertando o interesse em outros clubes e empresários no Brasil e no exterior, ganhando experiências e melhorando seu currículo.

Passagem pelo Al Musanah, um dos grandes clubes do Oriente Médio | Foto: Acervo pessoal

Em 2010, começou a carreira internacional ao ser contratado pelo Noisy-le-Grand Football Club, que tem o mesmo nome de uma cidade França (2010/2011). Depois seguiu alternando passagens no futebol brasileiro pelo Barretos Esporte Clube (2012/2013), e Fernandópolis (2013/2014), times de divisões intermediárias do interior de São Paulo, até voltar novamente ao exterior, pelo Al Musanah (2014), de Omã, no Oriente Médio, onde passou por uma das melhores fases da carreira.

Em 2016, estava no Palmeira Goianinha, no Rio Grande do Norte (2016), quando descobriu o primeiro câncer, em um dos testículos, que tratou e curou no Hospital Garfree Guingle, na Tijuca no Rio. Aliviado, nesse mesmo ano, ele voltou então à França, cheio de planos de dar continuidade à carreira profissional, quando o drama voltou a se repetir, com o ressurgimento de um tumor embaixo do pâncreas.

João, em Campo, defendendo o Al Musanah | Foto: Acervo pessoal

Câncer - "já tinha uma recebido a proposta e estava praticamente com o contrato em mãos. Nunca fui um cara de desistir e sempre lutei para conseguir meus objetivos", revelou ele, que longe da família, teve no apoio dos poucos amigos o incentivo para combater a doença em hospitais da França. Ali começava, uma longa e dura rotina, com longo tratamento de quimioterapia, até a retirada do tumor.

Artéria rompida - Carreira interrompida, ele nem teve tempo de montar o planejamento para a retomada, ao ser diagnosticado com o terceiro câncer, em 2017, dessa vez, na região próxima ao intestino. E a situação que já seria grave e delicada, ficou ainda pior, logo após a segunda cirurgia. O procedimento médico foi um sucesso, mas o jogador teve a artéria aorta rompida quando se recuperava, no quarto onde estava internado, em um hospital de Paris,

"Comecei a ter dificuldades em respirar, sem forças sequer para pedir socorro. Nesse momento, a enfermeira entrou no quarto e ao perceber a gravidade da situação, conseguiu mobilizar rapidamente a equipe médica e fui submetido a uma nova e delicada cirurgia para estancar a perda sanguínea. Conseguiram me salvar", relembrou João. O atleta acredita que só tenha conseguido superar o câncer pelo fato de os hospitais franceses terem programas e estrutura voltados para custear, em condições adequadas, o tratamento de pessoas nas suas condições socioeconômicas.

João, em recuperação, após ter superado câncer | Foto: Divulgação/Acervo pessoal

Luta pela volta - Nos meses posteriores, João começava a enfrentar, ainda na França, a 'segunda batalha', em longo tratamento para se recondicionar fisicamente e continuar a sonhar com a definitiva volta ao futebol, com sessões de fisioterapia, atividades físicas e musculação, que manteve ao voltar ao Brasil, nos anos de 2019 e 2020. Um ano depois, em meio à pandemia do coronavírus, voltou à França para continuidade aos treinamentos e avaliar de perto as sondagens de clubes para voltar a jogar. Fez alguns treinos no Noisy-le-Grand Football Club, em 2023, e no Rio Branco, no Acre, no início de 2024. Mas seu destino foi o Niteróiense, a partir de meados desse ano, para a última e derradeira temporada.

Clayton parabenizou João Luka | Foto: Acervo pessoal/Clayton Divina

"Agradeço a toda diretoria, comissão técnica e companheiros de equipe, não apenas por jogar futebol, minha maior paixão, mas também fazer amigos e crescer, tanto como atleta, quanto ser humano', afirmou João, que confessa estar ansioso pelo momento especial a ser vivido amanhã, contra o Bonsucesso, em jogo válido pela Terceira Divisão do futebol profissional do Estado do Rio.





Clayton Divina, que como João, fez história no futebol, com passagens por vários clubes do Brasil, após ser revelado junto com Ronaldinho, no Bonsucesso, deu palavras de incentivo. "Acho que a milagrosa recuperação dele vem das mãos de Deus. E nada é por acaso. Uma pessoa boa e perseverante como ele só poderia colher bons frutos", declarou. João Luka vai vai continuar morando com a mãe, no Galo Branco, em SG, e começar a trabalhar como empresário de atletas, com foco no Brasil e também no exterior. "É bom poder continuar no futebol", enfatizou.

Milagre - A milagrosa recuperação do atacante, é considerada um caso caso raro nos meios médicos. A médica e professora universitária aposentada da Universidade Federal Fluminense, Eunice Martins, acredita que o fato de João ser uma pessoa adepta de exercícios físicos, - com alimentação controlada, e hábitos saudáveis, com horários determinados para repouso - possa ter sido determinante para a sua recuperação.

João vai começar novo ciclo no futebol, como empresário de jogadores e também passando suas experiências no esporte e na vida | Foto: Kiko Charret/OSG

"O fato dele ter procurado logo o tratamento em unidades com estrutura moderna e tecnologia avançada certamente fez toda a diferença e determinou sua cura", afirmou Eunice.

O que é o câncer - O câncer é um conjunto de mais de 100 doenças que se caracterizam pelo crescimento desordenado de células, que podem formar tumores e invadir tecidos e órgãos. A doença surge quando as células normais sofrem uma alteração no DNA, o que é chamado de mutação genética. Essas alterações podem ser causadas por fatores internos ou externos, como: Tabagismo, obesidade, alcoolismo, alimentação não saudável, Exposição excessiva ao sol, exposição à radiação, Exposição a agentes químicos e Infecções virais.

Câncer ataca as células | Foto: Divulgação

Os tipos de câncer mais comuns variam de acordo com o sexo. Em mulheres, os mais comuns são: mama, pulmão, cólon e reto, útero e melanoma. Já em homens são: próstata, pulmão, cólon e reto, bexiga urinária e melanoma.

O câncer é uma das principais causas de morte no mundo. Quanto mais cedo for descoberto, mais eficiente será o tratamento e maiores as chances de sobrevivência.