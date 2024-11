Botafogo completa três meses de invencibilidade no Brasileirão 2024

Mesmo com o tropeço da última rodada diante do Cuiabá, jogando em casa (empate em 0x0), o Botafogo completou três meses sem saber o que é derrota no Brasileirão 2024. O último revés sofrido pela equipe de Artur Jorge foi diante do Juventude, no dia 11 de agosto, por 3x2. Desde lá, são 11 jogos, com sete vitórias e quatro empates.

No mês passado, o Botafogo já havia chegado à melhor marca com o treinador português. A sequência poderia ser ainda mais positiva, caso o Glorioso não tivesse perdido a partida de volta da semifinal da Libertadores para o Peñarol, em Montevidéu. Até essa derrota, o Botafogo acumulava 14 jogos sem derrota.

Se for comparado o mesmo período de 2023, o Botafogo supera seus números com sobras. Na temporada passada, o Alvinegro fez apenas nove pontos entre as rodadas 23 e 34. O período de 2024 entregou 25 pontos para o atual líder da competição.

Com 68 pontos, o Botafogo tem quatro de vantagem para o vice, Palmeiras. Essa é a melhor campanha do time na competição de pontos corridos. A marca foi atingida ao vencer o Bragantino, no dia 26 de outubro. Caso vença o próximo jogo, contra o Atlético-MG, atinge a marca de 70 pontos em que o Palmeiras foi campeão em 2023, superando o Alvinegro.

Sequência de invencibilidade do Botafogo no Campeonato Brasileiro 2024:

18/08 - Botafogo 4x1 Flamengo

25/08 - Bahia 0x0 Botafogo

31/08 - Botafogo 2x0 Fortaleza

14/09 - Botafogo 2x1 Corinthians

21/09 - Fluminense 0x1 Botafogo

28/09 - Botafogo 0x0 Grêmio

05/10 - Athletico-PR 0x1 Botafogo

18/10 - Botafogo 0x0 Criciúma

26/10 - Bragantino 0x1 Botafogo

05/11 - Botafogo 3x0 Vasco

09/11 - Botafogo 0x0 Cuiabá