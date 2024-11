Arrascaeta não joga mais na temporada e passará por cirurgia no joelho esquerdo nos próximos dias

Após ganhar o título da Copa do Brasil, o Flamengo terá uma grande perda para a reta final do campeonato brasileiro. Em entrevista pós-jogo, o meio Arrascaeta afirmou que precisará passar por uma artroscopia no joelho esquerdo, para tratar um problema no menisco.

O jogador já vinha a algum tempo com dores no local e estava jogando no sacrifício. A ideia é que o uruguaio tenha tempo para fazer a cirurgia com calma e se recupere totalmente, para iniciar a temporada 2025. O Flamengo disputa a Supercopa do Brasil no início do ano, provavelmente em fevereiro, e ainda terá o Mundial de Clubes a partir de junho.

"Foi difícil (o ano). Estou com uma lesão no menisco, vou ter que fazer uma artroscopia na semana que vem. Limita um pouco no dia a dia, nos treinos. Não consigo treinar bem, dentro do campo também (é difícil). À medida que passa o tempo, vou ficando mais pesado, com um pouquinho de dor. Tentei ajudar meus companheiros da melhor forma possível e me sinto realizado pelo título", falou o meio campista após a partida.

Mesmo longe de sua melhor forma física, Arrascaeta foi muito importante para a conquista rubro negra, marcando inclusive um, dos três gols, feitos pelo Flamengo no Maracanã, no jogo de ida.