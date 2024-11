Chegada de água tratada muda vidas em Maricá

A água é essencial para a vida, um bem precioso que, quando chega com qualidade, transforma realidades. Em Maricá, a chegada de água tratada diretamente às torneiras de Cordeirinho e Balneário Bambuí representa não apenas uma melhoria no abastecimento, mas um novo capítulo para moradores, comerciantes e turistas da região. Segundo a Águas do Rio, a implantação de aproximadamente 25 quilômetros de rede vai beneficiar mais de seis mil pessoas, e as obras serão concluídas ainda neste mês.

Para o gerente de Operações da concessionária, Malcom Bispo, à medida que os serviços avançam, os moradores percebem os impactos positivos e passam a vivenciar uma nova realidade.



“Finalizamos a implantação da rede e das ligações com os imóveis. Agora, estamos na fase final de instalação de hidrômetros para que os moradores sejam devidamente abastecidos”, explica.



Malcom ainda ressaltou que a chegada do abastecimento à região significa mais saúde para as famílias, que não precisarão mais depender de fontes alternativas para obter água, o que garante uma melhor qualidade de vida para todos.



Fim do sufoco



Para a população local, o sufoco do passado está começando a dar lugar à alegria. Pelo menos é assim que a engenheira Ilana Vieira, que tem casa em Cordeirinho há três anos, resume a chegada da água em sua residência e em um empreendimento que ela está construindo no bairro.



“Sempre tive muita dificuldade para conseguir água, que é salobra e não dá para consumir. Era necessário comprar galões e, às vezes, contratar caminhão-pipa”, afirmou.



A engenheira contou ainda que, após as obras, poderá desfrutar mais dos dias em sua casa.



“Agora vou poder cozinhar e tomar banho sem me preocupar com a qualidade da água. Também vou encher a piscina para as crianças. Só tenho a agradecer à empresa”.

Para a população local, o sufoco do passado está começando a dar lugar à alegria. | Foto: Divulgação

Água de chuva era alternativa



Situação semelhante era vista em Balneário Bambuí, local que atrai muitos visitantes, principalmente na alta temporada, pela sua proximidade com as praias. Neste bairro, a Águas do Rio implantou aproximadamente oito quilômetros de rede e pôs fim à angústia dos moradores que dependiam de poço, caminhão-pipa e até mesmo da água da chuva.



Esse era o caso do professor aposentado Jorge Luiz do Nascimento, que tem residência em Bambuí há 50 anos.



“Durante muito tempo usei água de poço e depois passei a captar água da chuva, porque a água daqui não tem condições de ser consumida. Agora temos água encanada, limpa e que podemos beber”, disse.

Além das obras em Cordeirinho e Balneário Bambuí, outros bairros de Maricá receberam neste ano intervenções da Águas do Rio, como Ubatiba, Centro, Flamengo, Itaocaia Valley, assim como Jardim Atlântico, Central, Leste e Oeste, estes no distrito de Itaipuaçu. Ao todo, 17 mil moradores do município foram beneficiados pela concessionária nos últimos meses com acesso à água tratada e regularizada.