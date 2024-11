Fluminense mantém posição de não negociar Arias com equipes brasileiras

Após as especulações criadas por Alexandre Mattos, CEO do Cruzeiro, o Fluminense mantém a posição de não se interessar em vender Jhon Arias para qualquer clube no futebol brasileiro. A diretoria tricolor disse que não há nenhuma negociação, no momento, pelo atacante colombiano.

Após a notícia do acerto de Gabigol com a equipe mineira, Alexandre Mattos falou sobre a postura da equipe mineira no mercado. Ele chegou a citar Arias e disse que fica satisfeito em ver grandes nomes sendo ligados ao Cruzeiro.

A notícia de Arias integrar o elenco celeste em 2025 se dá pela ótima relação do jogador com o treinador Fernando Diniz. Mesmo assim, o Fluminense vê, internamente, que a chance de perder o jogador para um clube brasileiro é praticamente zero. O empresário de Arias, Gianfranco Petruzzielo, negou de forma pública qualquer movimentação neste sentido. Arias tem contrato até 2026 com o Fluminense.

Durante a data Fifa de setembro, o Fluminense recusou proposta de 12 milhões de euros (R$ 74 milhões) do Galatasaray. Arias e o staff dele ficaram insatisfeitos com a situação, alegando que havia um acordo com o clube para considerar as ofertas acima dos 10 milhões de euros. O Fluminense, por outro lado, alegou ter cumprido o estabelecido, uma vez que chegou a negociar com os turcos, mas sem desfecho positivo pelos valores e o desejo de manter o jogador.

Posteriormente, Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, disse que no final do ano cumprirá o desejo de Arias em ser negociado, mas sob condições. Uma delas é que a transferência seja para o exterior. Neste momento, porém, não existe nenhuma negociação em curso com o Fluminense para a saída de Arias para a Europa.