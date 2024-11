Fifa anuncia data do sorteio dos grupos para o Mundial de Clubes 2025

Nesta segunda-feira (11), a Fifa anunciou a data do sorteio dos grupos do Mundial de Clubes de 2025, que acontece entre 15 de junho e 13 de julho do próximo ano. A data escolhida pela entidade foi 5 de dezembro, com início às 15h (horário de Brasília). O evento acontecerá em Miami, uma das 11 sedes do torneio. A última das 32 vagas será do campeão da Libertadores de 2024, disputada entre Atlético-MG e Botafogo.

Os 32 times do Mundial de 2025 serão divididos em oito grupos com quatro equipes em cada. A Fifa vai formar grupos com um sorteio dirigido, com divisão de potes. A entidade levará em consideração fatores esportivos e geográficos. Em breve a Fifa divulgará mais detalhes da competição.

O confronto direto será o primeiro critério de desempate na fase de grupos (uma novidade em torneios organizados pela Fifa), seguido por saldo de gols e quantidade de gols marcados. As duas melhores equipes de cada grupo avançam para o mata-mata da competição, que começa nas oitavas de final. Em caso de empate nos 'playoffs', a partida será decidida na prorrogação com disputa de pênaltis em sequência.

Leia também:

▶ Chegada de água tratada muda vidas em Maricá

▶ Arrascaeta não joga mais na temporada e passará por cirurgia no joelho esquerdo nos próximos dias

A edição inaugural do chamado "Super Mundial" será disputada em 11 cidades nos Estados Unidos, sendo que uma delas, Orlando, terá dois estádios no torneio. Nove sedes ficam na Costa Leste, e apenas duas estão na Costa Oeste (Los Angeles e Seattle). O MetLife Stadium, na região de Nova York, foi escolhido para receber a final do torneio, no dia 13 de julho de 2025. A competição terá 32 times e será disputada a cada quatro anos.

Confira o formato do Mundial de Clubes de 2025:

➔ Disputado nos Estados Unidos, entre os dias 15 de junho e 13 de julho

➔ Oito grupos com quatro times cada que se enfrentam em turno único

➔ Os dois melhores se classificam para as oitavas de final

➔ Mata-mata em jogo único

➔ Não haverá disputa de terceiro lugar