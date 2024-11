De saída do Flamengo, Gabigol receberá o dobro do salário atual no Cruzeiro

Gabigol foi decisivo na final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, com dois gols no primeiro jogo - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Gabigol foi decisivo na final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, com dois gols no primeiro jogo - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Após a conquista da Copa do Brasil de 2024, o atacante Gabigol confirmou, em entrevista ao vivo, que deixará o Flamengo ao final desta temporada. A entrevista aconteceu ainda em campo, minutos após o Rubro-Negro garantir o pentacampeonato do torneio. O camisa 99 não anunciou onde jogaria, mas a imprensa já sabia, nos bastidores, em Minas Gerais, que seu destino será o Cruzeiro. O novo salário de Gabigol seria de R$ 3 milhões.

O ídolo do Flamengo buscava uma valorização financeira no clube carioca. Isso acabou não acontecendo e o atacante jogará no Cabuloso. Gabigol assinará com o time mineiro por quatro anos, recebendo o dobro do que atualmente recebe no Fla. Com isso, ele estará entre os principais salários do futebol brasileiro.

Gabigol recebia um valor mensal que girava em torno de R$ 1,45 milhão. No Cruzeiro, os valores serão próximos de R$ 3 milhões, a partir de janeiro. Mas, dentro desse valor, estão diluídos ganhos que vão além do salário em carteira. Além de direitos de imagem, o atacante receberá, mensalmente, luvas que correspondem à aquisição dos direitos econômicos, que passariam a ser de posse do jogador em função de ficar livre após o fim do vínculo com o Flamengo.

Com isso, Gabriel superará Matheus Pereira e assumirá o topo do ranking de salários do Cruzeiro. Além disso, ele pode até mesmo superar Memphis Depay, que chegou ao Corinthians no meio do ano e, atualmente, tem o maior vencimento do futebol brasileiro.

O holandês recebe cerca de R$ 2,5 milhões mensais, em média. Os vínculos de Gabigol e de Memphis contam com bônus esportivos e metas que podem alterar os ganhos. O principal nome das diversas conquistas do Flamengo de 2019 até hoje era especulado no clube mineiro desde o meio do ano, quando sua renovação com o Rubro-Negro pareceu ser improvável.