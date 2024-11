Estádios de Bangu e Madureira aparecem em lista de leilão no Rio; entenda

Dois estádios no Rio de Janeiro podem estar próximos de serem leiloados - ao menos é o que indica a Procuradoria do Município do Rio (PGM-RJ). Os estádios do Bangu Atlético Clube e do Madureira Esporte Clube apareceram como imóveis disponíveis para leilão em uma plataforma do município que reúne os espaços penhorados como garantia para pagamento de execuções fiscais, decorrentes de débitos de IPTU. O Bangu disse desconhecer a informação.

A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Wellington Balduino, no X/Twitter. Até esta segunda (11), tanto o Estádio Proletário Guilherme da Silveira Filho, o "Moça Bonita", como o Estádio Aniceto Moscoso, o "Conselheiro Galvão", seguem constando entre os 16 mil imóveis disponíveis para leilão pela Procuradoria da Dívida Ativa.

O Moça Bonita, casa do Bangu, está listado com o valor de R$ 5.193.026,00. Já o Conselheiro Galvão, em Madureira, está com a estimativa de valor de R$ 3.481.084,00. Segundo a Prefeitura, qualquer contribuinte pode manifestar interesse em comprar qualquer um dos dois estádios. Não foi confirmado se os espaços já têm interessados inscritos para um possível leilão.

Estádios constam em sistema da Procuradoria | Foto: Reprodução/Procuradoria da Dívida Ativa do Rio

Até esta segunda (11), apenas o Bangu havia se pronunciado a respeito da informação. Em nota oficial, o clube disse não reconhecer a informação de que o Moça Bonita estaria disponível para leilão e destacou que possui "a posse do imóvel, não a propriedade". Além disso, "existe uma ação de usucapião em andamento", segundo o clube, que disse estranhar

"Do mais, fica a nossa estranheza, justamente no mês de aniversário da nossa casa (15 de novembro), uma notícia desse porte, vir à tona 'coincidentemente' agora", afirma a nota. O Madureira ainda não comentou a informação.