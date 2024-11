Primeiro título de Filipe Luís como técnico do Flamengo repercute na Espanha: "Números extraordinários"

Os principais jornais da Espanha repercutiram o primeiro título de Filipe Luís como técnico profissional do Flamengo, depois de apenas nove jogos à frente do rubro-negro.

O ex-lateral-esquerdo de 39 anos comandou o Flamengo na conquista da Copa do Brasil, em cima do Atlético-MG. A imprensa na Europa destacou o resultado com pouco tempo de trabalho.

"Um feito para Filipe Luís, que assumiu as rédeas do Flamengo em 1º de outubro, há menos de um mês e meio. Seus números são extraordinários", disse a publicação do "Marca".

Imprensa espanhola repercute o título de Filipe Luís como técnico do Flamengo | Foto: Reprodução

"Até dezembro passado, ele era mais um jogador na equipe e substituiu como treinador Tite, ex-comandante da Seleção, com quem o elenco mais caro do Brasil havia perdido a alegria", completou o texto do jornal.

Leia mais

Flamengo derrota Atlético-MG e é campeão da Copa do Brasil 2024

Zagueiro da Seleção Brasileira tem grave lesão no joelho confirmada e passará por cirurgia



Com uma trajetória marcante como atleta no futebol espanhol graças às passagens por Deportivo La Coruña e, principalmente, Atlético de Madrid, no qual é ídolo sagrado, Filipe Luis foi elogiado no "As" por tornar o Flamengo uma equipe mais disciplinada defensivamente.

Imprensa espanhola repercute o título de Filipe Luís como técnico do Flamengo | Foto: Reprodução

Já segundo o "Marca", o novo treinador fez o time rubro-negro recuperar um futebol agressivo, com marcação alta, mas também capaz de se adaptar às circunstâncias de jogo.

Lateral do Flamengo desde 2019, Filipe Luís, que decidiu se aposentar ao fim de 2023, iniciou neste ano a carreira como técnico na base do clube, inicialmente na equipe sub-17. Logo depois, iniciou o comando do time sub-20, conquistando o Mundial da categoria.

A partir da demissão de Tite, Filipe Luís foi promovido ao time profissional e após nove jogos à frente da equipe conseguiu agregar: seis vitórias, dois empates e uma derrota. Após conquistar o título da Copa do Brasil, no último domingo (10), Filipe se destaca mais uma vez, através do aproveitamento diante das oportunidades recebidas.