Vasco trabalha para reverter mau momento e conseguir também vaga na Pré-Libertadores

Após a derrota por 3 a 0 para o Fortaleza, na noite do último sábado (10), o Vasco agora liga o alerta para essa reta final de temporada. O cruzmaltino ainda sonha com uma vaga para a Libertadores de 2025, mas além de ter que melhorar muito seu desempenho, terá que torcer para a abertura do 'G-9' classificatório para a principal competição da América do Sul , no Campeonato Brasileiro.

Nos últimos 9 jogos, a equipe comandada pelo técnico Rafael Paiva, tem apenas duas vitórias, contra Bahia e Cuiabá, além de três empates e quatro derrotas.

Para abrir um 'G9', o cruzmaltino, que está em nono lugar, precisa que os rivais Botafogo e Flamengo vençam a Libertadores e a Copa do Brasil, respectivamente, e que o Cruzeiro conquiste a Sul-Americana. Porém com os tropeços, agora o Corinthians está dois pontos apenas, atrás do Vasco na tabela.



O fator casa pode ser fundamental nessa reta final de brasileiro, já que três das últimas cinco rodadas serão jogadas em São Januário. Fora de casa, o Vasco não vence uma partida há dois meses.