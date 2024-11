Léo Ortiz e Martinelli são convocados para as vagas de Militão e Rodrygo na Seleção

O zagueiro Léo Ortiz, do Flamengo, e o atacante Gabriel Martinelli, do Arsenal, foram convocados, neste sábado (9), para a Seleção Brasileira. Eles foram chamados para substituir Rodrygo e Éder Militão, ambos do Real Madrid.

Os dois atletas se lesionaram na partida do clube na manhã deste sábado (9) pelo Campeonato Espanhol e, por isso, não poderão integrar a delegação brasileira mês, contra a Venezuela, na próxima quinta-feira (14), em Maturín, e contra o Uruguai, no dia 19, em Salvador, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Miltão rompeu o ligamento cruzado do joelho direito. Enquanto isso, o atacante Rodrygo também deixou a partida do clube espanhol com dores na coxa direita. Na próxima segunda-feira (11), os jogadores começam a preparação para a disputa dos últimos dois jogos do Brasil neste ano.

Leia mais

Luís Castro revela real motivo que o fez deixar o Botafogo em 2023; "dinheiro eu já tenho"

Copa do Brasil: Urubêbados reúne torcidas em SG para torcer pelo Flamengo na grande final