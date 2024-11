Copa do Brasil: Urubêbados reúne torcidas em SG para torcer pelo Flamengo na grande final

Haja coração! Está chegando a hora da grande final da Copa do Brasil, no segundo jogo entre Flamengo e Atlético/MG, a ser realizado neste domingo (10), a partir das 16h, na Arena MRV, em Belo Horizonte, na casa dos adversários. Pensando nisso, os integrantes da Torcida Urubêbados, de Maria Paula, entre São Gonçalo e Niterói, que costuma se reunir para acompanhar os jogos do clube carioca, farão um grande evento no Boteco do Paulista, na Rua Expedicionário Romeu Casagrande, no Campo Novo, em São Gonçalo, no mesmo horário da partida.

Estão sendo convidados integrantes de outras torcidas organizadas do Flamengo entre Niterói e SG. A torcida organizada de Maria Paula tem também uma torcida feminina, a 'Urubêbadas', e também mantém um projeto voltado para o samba e o Carnaval. Desde 2024, a Urubêbados criou um bloco carnavalesco e mantém um trabalho permanente para fazer o primeiro desfile oficial no Carnaval de Niterói, em 2025, ainda como bloco. Mas o projeto da Urubêbados e virar uma escola de samba nos anos subsequentes.

Edu Cigano é o intérprete oficial da Urubêbados e Cosminho, diretor e um dos compositores do primeiro hino oficial | Foto: Divulgação/Urubêbados

O primeiro samba enredo da Urubêbados, uma exaltação à agremiação e suas atividades, foi composto por Edu Cigano, Cosminho, Soares do Cavaco, Marcelo do Castro, Ducal, Professor Cleiton Antônio, Professor Laranjo, Tuaregue da Mangueira, Walker e Márcio do Cavaco.

Lançamento -O evento de lançamento do bloco aconteceu na Praça Tancredo neves, no Trevo de Maria Paula, no domingo de Carnaval, nesse ano. A bateria da 'torcida-bloco', que faz ensaios periódicos visando o próximo Carnaval, também estará se apresentando no evento de domingo. "Vamos com tudo. Acredito que tudo corra bem e que possamos trazer mais esse caneco, celebrando mais um título", afirmou Roberto Luiz, o 'Beto, presidente da Urubêbados.

A urubêbados costuma se reunir em prol do futebol e também promove ações sociais | Foto: Divulgação/Urubêbados

História - A torcida Urubêbados foi fundada em 2016. Para unir o útil ao agradável, os integrantes da torcida fazem eventos e procuram também, promover ações de solidariedade, com arrecadação de donativos, para ajudar as entidades assistenciais da região.