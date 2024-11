Luís Castro revela real motivo que o fez deixar o Botafogo em 2023; "dinheiro eu já tenho"

Após ser demitido do Al-Nassr, da Arábia Saudita, Luís Castro entrou na mira do Corinthians. Porém, o português, ao negar que foi procurado pelo time paulista, revelou o motivo para ter deixado o Botafogo em 2023, quando o time liderava o Campeonato Brasileiro.

"É uma loucura pensar em debater quanto se vai ganhar antes de saber como será o projeto, as condições do trabalho a se realizar. Isto é uma loucura que se está fazendo. Eu só saí do Botafogo, porque queria dirigir o Cristiano Ronaldo. Também o Sadio Mané, os jogadores que tive oportunidade de trabalhar no Al Nassr. Dinheiro eu já tenho", disse Castro ao jornalista Paulo Vinícius Coelho.

Apesar da situação conturbada que o clube vive na temporada, ele não descartou a possibilidade de treinar o Corinthians. O treinador, inclusive, fez uma comparação com o Botafogo, ao afirmar que, quando chegou no Rio de Janeiro, em 2022, a situação dos times eram semelhantes. "Quando cheguei ao Botafogo, a situação não era boa e não tínhamos nem sequer local adequado para treinar. E o trabalho foi muito bom", pontuou.