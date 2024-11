Rodrygo e Militão, da seleção Brasileira, deixam jogo do Real Madrid em lágrimas após lesões

A manhã deste sábado começou com notícias ruins para a seleção brasileira. Em partida, válida pelo Campeonato Espanhol, o meia Rodrygo e o zagueiro Éder Militão, do Real Madrid, saíram lesionados no confronto contra o Osasuna. O defensor saiu de maca chorando com dores no joelho, enquanto o meia sentiu a coxa esquerda.

Após passar duas semanas se recuperando de uma lesão no mesmo local, Rodrygo ficou apenas 15 minutos em campo. O atleta sentiu a coxa e foi substituído por Brahim Díaz, o jogador foi filmado chorando no banco de reservas.

Ainda no primeiro tempo, o zagueiro Éder Militão, desabou no gramado após uma jogada aérea sentindo fortes dores no joelho esquerdo. O grito de dor do defensor foi ouvido claramente pela transmissão da partida. Ele deixou o gramado de maca e assim como Rodrygo, chorando. Militão ficou quase um ano parado na última temporada, devido uma lesão ligamentar no joelho esquerdo.



Os dois jogadores foram convocados pelo técnico Dorival Júnior, para os dois próximos jogos da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias para a próxima Copa do Mundo.