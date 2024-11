Experimenta, atual campeã do Carnaval de Niterói, escolhe hino oficial para o desfile de 2025

Atual campeã do Grupo A do Carnaval de Niterói, a Escola de Samba Experimenta, realiza um grande evento, entre e a tarde e a noite desse domingo (10) para a escolha do hino oficial do enredo 'Dandara', a flor guerreira de Palmares', a ser apresentado no Caminho Niemeyer, no Carnaval de 2025. O evento começa, às 13h, com uma feijoada, seguida de roda de samba, onde o intérprete da escola, Fabrício Alves, recebe convidados. Tudo acontece na Praça Alcídes Pereira, na Ilha da Conceição.

Finalistas - Haverá também um show dos segmentos da azul e amarela da Ilha, antes do início da apresentação dos seis sambas finalistas do concurso. O sorteio para a ordem de apresentação dos sambas será às 17h. CAda unidade da Feijoada custará R$ 20 e haverá também venda de bebidas a preços especiais.

Leia também:

Baile no Rio de Janeiro celebra 50 anos da black music no Brasil

Cantores de Niterói reinventam Belchior em show em Piratininga

Parcerias - As seguintes parcerias concorrentes irão se apresentar: 1)Robon Ramos, Gegê Fernandes, Anderson Lemos, Niu Souza, Manollo, Bello e Vinicius Xavier. 2) Soares do Cavaco, Edu Cigano, Márcio do Cavaco, Marcelo do Castro, Pega Leve e Ducal. 03) Léo Cisse, Renato Pubel, Ornellas Jr, Son do Tramela e Flavinho Bento. 4) Wiliam Neves, André Quintanilha, Dudu Oliveira, Alfredinho, Gol, Ruan do Vira, William Martins, Gustavo Soares e Gigi da Estiva. 5) João Perigo, Renan Gêmeo, Saulo Poeta, Português, Gitonan, Marcelinho e Rodrigo Gêmeo 6) Janjão, Toni Bach, Bart, Fábio Júnior, Fábio Alves, Gabriel do Cavaco e Boroski.

A Experimenta vai levar o enredo em homenagem a Dandara, líder Quilombola de Palmares | Foto: Divulgação

Enredo: O enredo da escola é idealizado pelo carnavalesco Eliezer Rodrigues. O tema fala sobre a vida e a obra de Dandara, esposa de Zumbi dos Palmares, que se tornou um símbolo por conta da sua resistência ao sistema escravocrata no Brasil. A história do país mostra que ela lutava ativamente nas batalhas geradas por ataques dos portugueses ao Quilombo de Palmares, em Alagoas. Além de ser ativa guerreira, elaborava estratégias para a resistência do seu povo.

Resistência - Em 1678, Ganga-Zumba, primeiro grande chefe do Quilombo dos Palmares e tio de Zumbi, assinou um tratado de paz com o governo que previa que as autoridades libertassem palmarinos que haviam sido feito prisioneiros em um dos confrontos. Porém, Dandara e Zumbi foram contra o acordo, que não previa o fim da escravidão, só a liberdade para poucos. Dandara se suicidou, se jogando de um penhasco em 6 de fevereiro de 1694, pois preferiu a morte a ser escrava.

Experimenta é a atual campeã do Grupo A do Carnaval de Niterói | Foto: Divulgação

Sonhando com o bi - A história da líder quilombola é a aposta da Experimenta para tentar o segundo título no Grupo A do Carnaval de Niterói. A Experimenta foi fundada em 2007 e no ano passado, conquistou o título com o enredo "Afastem-se Gabirus! Sou Pirata, guardião do meu tesouro!", desenvolvido pelo atual carnavalesco da escola.