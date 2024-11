Flim: Ministro de Relações Institucionais visita evento em Maricá

O ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, Alexandre Padilha (PT), esteve em Maricá nesta sexta-feira (08) para participar da Festa Literária Internacional de Maricá (Flim). Além de visitar as atuações da Festa, o representante do Governo Federal também participou de um debate sobre a relação entre democracia e futebol.

O atual prefeito Fabiano Horta (PT), o prefeito eleito Washington Quaquá (PT) e a cantora Teresa Cristina também participaram do debate, que foi mediado pelo presidente do time de futebol Maricá FC, Arlen Pereira. Por conta das fortes chuvas na região desde o fim da tarde, Alexandre precisou deixar o debate antes do encerramento para não perder seu voo, mas conversou com a imprensa sobre o evento antes de sair.

"A cada ano que a gente vem, a gente vê uma feira cada vez maior, chamando mais atenção, não só de todo o Rio de Janeiro, mas do Brasil inteiro. E a gente fica feliz porque a cultura com política pública é o que transforma as famílias, a vida das pessoas. Cultura é economia, é oportunidade de renda, é o que dá geração tecnológica, é turismo, é gerar emprego", destacou Padilha, que também esteve no ano passado.

Durante o debate, ele comentou sobre sua paixão pelo futebol e sobre como o esporte se relaciona com a formação de uma identidade territorial. Quaquá, que também participou da conversa, aproveitou o debate para comentar algumas de suas propostas para o esporte em Maricá durante sua próxima gestão, que começa em janeiro de 2025. O prefeito eleito prometeu fazer um CT para o Maricá FC "no nível do CT do Real Madrid".

Ainda segundo Quaquá, o estádio de futebol da cidade, o Estádio João Saldanha, deve passar por reformas que ampliarão sua capacidade de 200 para 2 mil espectadores. O novo design do estádio será baseado em um projeto antigo do arquiteto Oscar Nienmeyer. "Fazemos futebol porque nós gostamos de cultura, de esporte, de fazer coisas e mudar todas as pessoas, mas nós queremos disputar a cabeça e a consciência do povo de Maricá", disse o deputado federal.

Horta, que encerra seu segundo mandato no mês que vem, indicou que a participação da gestão na cena esportiva local é, na sua opinião, uma forma de deixar que o futebol perca sua dimensão cultural. "O mundo mercadológico ta caprurando um afeto nacional e está precificando, colocando valor mercadológico naquilo que é de todos. O futebol não pertence a elementos e a conglomerados mercantis. O futebol é essencial e genuinamente uma raiz do povo brasileiro", afirma.

Também apaixonada pelo esporte, a sambista Teresa Cristina aproveitou o diálogo para falar sobre o espaço da mulher no esporte.

"A gente está em um momento, tanto no futebol como no samba, de emancipação da mulher. As mulheres já jogavam futebol antes de tocarem no samba. Só que a mulher jogava futebol num campo horroroso, machucando o joelho, não tinha aquela grama maravilhosa que os homens têm. As mulheres jogavam em condições adversas, mas elas entendiam que aquilo que havia lá é importante para a presença da mulher no futebol", destacou Cristina.

O debate aconteceu na tenda Papo Flim que ainda recebe novas rodas de conversa até o próximo domingo (10), quando o evento chega ao fim. A Flim acontece na Orla do Parque Nanci e a entrada é franca.