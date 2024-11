Brasileiro comparado a Anderson Silva, faz luta principal no UFC deste sábado (9)

Após três lutas no UFC, com performances elogiadas, o paulista de Taubaté, de 31 anos de idade, Carlos Prates, irá encabeçar o evento deste sábado (9), onde realizará a luta principal contra o americano Neil Magny, em Las Vegas. Vindo do Muay Thai, o brasileiro está em grande fase na carreira. Com uma sequência de 10 vitórias consecutivas, ele não sabe o que é perder desde 2019 e já foi comparado com a 'lenda', Anderson Silva.

Para entrar na maior organização de MMA do mundo, Carlos precisou passar pelo "Contender Series", um programa que reúne talentos das artes marciais mistas, para tentar ganhar uma vaga na organização. Após a vitória do paulista, Dana White, presidente do UFC, comparou a calma dentro do octógono e a forma de lutar do paulista, com o auge de Anderson Silva, um dos maiores lutadores da história do MMA.

Dez meses após sua estreia no UFC, Prates nocauteou todos os três adversários que enfrentou e recebeu o "bônus", por performance da noite nas três oportunidades. Seu desempenho fora do octógono também vem chamando atenção dos fãs de lutas, além de ter uma carisma própria, o lutador fala abertamente sobre o fato de gostar de ir em festas, beber com amigos e fumar cigarros, inclusive já admitiu em entrevista que em determinado momento da vida, fumava um maço de cigarro por dia. Com isso, já ganhou a fama de ser um lutador "raiz".

A rotina sem filtros do atleta, tem feito com que ele ganhe cada vez mais fãs e seguidores, não só no Brasil, como também, fora do país também. Com um cartel composto por 20 vitórias e 6 derrotas, Carlos tenta entrar no top 15 do ranking da categoria meio médio (77 kg), mas para isso precisará derrotar o veterano Neil Magny, com um cartel de 29 vitórias e 13 derrotas.



O UFC Vegas que ocorre neste sábado, começa a partir das 18h, com o card principal previsto para iniciar ás 21 horas da noite.