John Textor é absolvido pelo STJD por não entregar provas que incriminavam árbitros

John Textor, dono do Botafogo foi absolvido pelo STJD - Foto: Vitor Silva/Botafogo

John Textor, dono da Saf do Botafogo, foi absolvido pelo STJD em processo por manifestações em relação a manipulação de resultados do Campeonato Brasileiro, em auditória realizada nesta quinta-feira (7). O americano era acusado de omissão de provas, uma vez que ele afirmou que tinha em sua posse, áudios de árbitros brasileiros que reclamavam do não pagamento de propinas, por intervenções em jogos. O empresário não apresentou nenhuma prova ao tribunal.

Michel Assef, advogado de Textor, defendeu que o empresário não poderia se responsabilizar, por não ser o titular da prova, inclusive manifestou que o STJD, não tem competência para julgar um crime desse tipo.

"(John Textor) Não é o interlocutor, não é o titular da prova, só disse que tinha um áudio de um cara reclamando de não ter recebido propina. Textor não trouxe um nome, e vem o presidente do tribunal e diz: 'Me entrega isso aqui'. Se formos profundamente nela, a exigência é ilegal (...). Não pode exigir algo que vai incriminar um terceiro, ainda mais aqui (STJD)", disse o advogado.

Dos presentes, seis votaram a favor da absolvição do americano, enquanto apenas dois foram contrários.

O empresário ainda será julgado por afirmar a existência da manipulação de resultado no Campeonato Brasileiro de 2023. O julgamento foi adiado para o STJD ter mais tempo para analisar evidências mostradas pela GoodGame, empresa contratada pelo acionista.

John Textor pode pegar uma pena máxima de 810 dias de suspensão e uma multa de até R$ 500 mil.