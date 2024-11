João Victor, zagueiro do Vasco, chega a quarta expulsão no ano

O zagueiro João Victor, do Vasco, deixou o gramado do Estádio Nilton Santos antes do final do primeiro tempo após ser expulso pelo segundo cartão amarelo. Essa foi a quarta vez que o jogador recebeu um cartão vermelho na temporada 2024.

Ele se igualou ao zagueiro Brítez, do Fortaleza, como o jogador da Série A com mais expulsões no ano. João Victor foi contratado no começo do ano e custou, inicialmente, 6 milhões de euros (cerca de R$ 32 milhões). Ele fez, até o momento, 32 partidas pelo Vasco nessa temporada.

No clássico da última terça-feira (05), João Victor foi advertido duas vezes por faltas em Igor Jesus. A primeira aconteceu aos 37 do primeiro tempo, ao matar o contra-ataque puxando o atacante alvinegro. Menos de dois minutos depois, o árbitro da partida assinalou um pênalti, cometido pelo zagueiro vascaíno. Depois da revisão do VAR, a falta foi identificada como fora da área e com isso, João Victor foi advertido com o segundo cartão amarelo.

O técnico Rafael Paiva disse que conversa com o zagueiro sobre as expulsões, mas também destacou a importância do atleta para o Vasco: "Ele sabe, a gente conversa muito com ele, ele tem consciência disso. É um jogador que gosta do jogo ofensivo, que arrasta muito. Ele sai muito do centro porque ele conduz muito a bola, e isso é importante para a gente, é um jogador que quebra a linha conduzindo a bola. É um jogador que anda mais, que conecta passe para frente."



Paiva completou: "Mas depois que toma dois gols, qualquer erro nos deixa mais exposto. Acho que em algum momento do jogo o João oscilou como todos os outros. A gente quis de qualquer jeito fazer o nosso gol, mas não podia desorganizar. Aí ele teve que matar o segundo lance e tomou o segundo cartão. A gente precisa ajustar, ele tem consciência disso. Claro que vai caber a conversa. Ele vinha na maior sequência de jogos no Vasco. Ele já amadureceu, mas é um jogador que vai evoluir mais ainda. Tem muito potencial, vai tomar isso como lição e voltar mais forte."