Flamengo lança camisa antirracista em parceria com sambista Jorge Aragão

Na noite desta quinta-feira (07), o Flamengo lançará, em evento na Gávea, a campanha "Mais que cultura, identidade!", que faz referência ao Novembro Negro. O mês é dedicado à cultura antirracista. A ação rubro-negra tem como destaque a camisa produzida em parceria com o sambista Jorge Aragão, rubro-negro de coração.

A camisa, chamada de "Identidade", tem cor negra e o escudo dourado. Possui também listras horizontais formadas pela letra da música de mesmo nome do cantor. Jorge Aragão estará presente no evento de lançamento.

Uma linha de produtos também foi desenvolvida para o tema. Camisetas, sandálias, ecobags, bonés e produtos com desenho e conceitos inspirados na força e na beleza da negritude.

Camisa do Flamengo em parceria com o sambista Jorge Aragão | Foto: Divulgação/Flamengo

Os produtos começam a ser vendidos na próxima sexta-feira (08). A campanha "Mais que cultura, identidade!" é promovida pelos departamentos de Responsabilidade Social, Patrimônio Histórico, Comunicação Social e Marketing do Flamengo.



Em 2023, após a realização de um grupo de trabalho antirracista voltado a funcionários do Flamengo, sob condução de mestres em Políticas Públicas em Direitos Humanos, foi produzida uma cartilha antirracista que visa educar sobre todos os tipos de racismo e ensinar uma forma de combatê-los. O material será distribuído pela equipe do Educativo do Museu do Flamengo aos visitantes do local. A campanha também contará com postagens educativas nas redes sociais do Flamengo.