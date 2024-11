Al-Hilal avalia rescindir contrato de Neymar antes do fim da temporada

O clube saudita Al-Hilal está disposto a rescindir o contrato de Neymar na próxima janela de transferências, que acontece em janeiro. O atual contrato do atleta vai até o fim da temporada saudita, que ocorre em junho de 2025. A informação é da emissora "MBC Shadid", que é detentora dos direitos do Campeonato Saudita.

Em um programa, comandado por Waleed Al Farraj, os jornalistas informaram que o clube já teria, inclusive, comunicado ao comitê de recrutamento da Saudi Pro League, que não irá inscrever o jogador na competição.

Na última segunda feira (4), Neymar entrou em campo em partida válida pela Champions League da Ásia, mas ficou apenas 27 minutos em campo e precisou ser substituído após sentir um desconforto na coxa direita. O atacante deve ficar, no mínimo, duas semanas fora de combate.

Esse foi apenas o segundo jogo de Neymar após se recuperar de uma grave lesão no joelho, ocorrida em outubro de 2023, na partida entre Brasil e Uruguai, pelas eliminatórias para a próxima Copa do Mundo. Na ocasião, o atleta sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo.

Desde que foi contratado pelo clube saudita em agosto de 2023, o atacante fez apenas 7 jogos.

Existem algumas especulações da imprensa europeia que o futuro do craque brasileiro possa ser o futebol dos EUA. Um possível destino seria o Inter Miami, que já tem Messi e Luiz Suárez. Com a ida de Neymar, eles iriam refazer o famoso trio MSN, que jogou junto em 2015 e conquistou o Campeonato Espanhol, Copa do Rei, Champions League e Mundial de Clubes pelo Barcelona.