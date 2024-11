Cabeça de porco é arremessada em campo no jogo contra Palmeiras e Corinthians

O jogo entre Palmeiras e Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, nesta segunda-feira (4), ficou marcado por uma cabeça de porco que foi jogada no gramado por torcedores corintianos. A cena bizarra foi uma provocação ao Palmeiras, que tem o porco como seu mascote.

Durante a cobrança do escanteio, por Raphael Veiga, ainda no primeiro tempo, o objeto, até o momento não identificado, precisou ser removido da linha que divide o campo.

Leia também:

Morre Evandro Teixeira, grande nome do fotojornalismo, aos 88 anos

Motociclista tem braço esmagado por ônibus em São Gonçalo

Para que o jogo não fosse prejudicado, o jogador Yuri Alberto retirou o objeto com um chute, ficando claro que na verdade o objeto era a cabeça de porco.

“Eu quase quebrei o pé. Pensei que era uma almofada, alguma coisa assim, mas era uma cabeça de porco, quase machuquei o pé”, falou o jogador Yuri Alberto depois da partida.

Após o ocorrido, dois torcedores foram conduzidos para o Juizado Especial Criminal, situado na Neo Química Arena, entretanto negaram envolvimento com o caso e acabaram liberados. As imagens do estádio já foram solicitadas pela polícia.

Um homem assumiu, nas redes sociais, que teria arremessado a cabeça no campo. No seu perfil, é possível encontrar vídeos onde o suspeito aparece com a parte do animal dentro de uma sacola, alegando que está levando para o estádio. Porém, em todas as publicações o homem aparece com filtro ou com a mão no rosto.