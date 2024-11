Flamengo derrota Atlético-MG e abre vantagem na final da Copa do Brasil

O primeiro confronto entre Flamengo e Atlético-MG pela final da Copa do Brasil terminou com uma boa vantagem para o rubro-negro. A equipe carioca derrotou o Galo por 3 a 1 em disputa no Maracanã, na tarde deste domingo (03), e já largou na frente antes da partida de volta, que acontece em Minas Gerais no próximo fim de semana.

Com gols de Gabigol e Arrascaeta, o Fla se destacou na partida desde os minutos iniciais. Apesar de o primeiro chute à gol ter saído do lado mineiro - com boa bola de Gustavo Scarpa defendida por Rossi -, foi o rubro-negro quem fez mais pressão no primeiro tempo, com uma atenção especial à marcação e a construção de jogadas no meio de campo.

Foi nesse meio de campo que nasceu o primeiro gol, aos 11 minutos. Wesley explorou uma espaço vazio pelo meio e tocou para Michael já perto da área. A bola foi parar na palma do goleiro do Atlético, Everson, mas Arrascaeta aproveitou o rebote e balançou a rede pela primeira vez na partida.

O segundo gol veio mais ao final da primeira metade de jogo, aos 38 minutos. Um cabeceio de Gonzalo Plata armou a cena para Gabriel Barbosa avançar livre e marcar o segundo gol do Fla. O atleta marcou logo após levar uma “bronca” do técnico Filipe Luís. Alguns instantes antes do gol, o treinador pediu respeito e chamou Gabriel de “moleque”. A tensão, no entanto, se resolveu depois do gol, já que os dois se abraçaram logo após a mudança no placar.

No segundo tempo, foi novamente Gabigol quem balançou as redes para o Fla. Aos 28 minutos, uma bola de Alcaraz acabou se transformando no segundo gol dele na partida; três a zero para o Fla.

Depois disso, o time do Flamengo diminuiu um pouco do fôlego. Alan Kardec aproveitou esse momento para roubar uma bola de Léo Ortiz e diminuir a vantagem com o gol do Atlético, aos 35 minutos. A equipe mineira chegou a se animar com o ponto, tentou pressionar um pouco mais no fim de jogo, mas não conseguiu mudar muita coisa. O placar terminou em 3x1 para o Fla.

Agora, as duas equipe se preparam para o segundo confronto, que acontece domingo (10), às 16h, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Para vencer, o Galo precisa derrotar o Fla com mais de dois gols de vantagem. Antes disso, a equipe rubro-negra tem um outro compromisso marcado em Minas Gerais. Na quarta-feira (06), o Fla vai ao Estádio Raimundo Sampaio, também em BH, para enfrentar o Cruzeiro pelo Brasileirão. A partida está marcada para às 21h.