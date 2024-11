Fora do Flu: Contrato de Marcelo é encerrado após desentendimento com Mano Menezes

No início da tarde deste sábado (2), o Fluminense anunciou, através de uma nota oficial, o encerramento do contrato do lateral-esquerdo. De acordo com a nota, a rescisão ocorreu em comum acordo entre as partes.

As especulações sobre uma possível rescisão começaram no fim da noite da última sexta-feira (1), após o confronto entre Fluminense e Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã, onde Marcelo e o treinador, Mano Menezes, protagonizaram uma discussão que repercutiu nas redes sociais.

Confira a nota oficial do clube:

"O Fluminense FC e Marcelo Vieira comunicam o encerramento do contrato em comum acordo entre as partes. Formado nas categorias de base, Marcelo retornou ao Fluminense em 2023, tendo participado da conquista dos títulos do Campeonato Carioca 2023, dos inéditos títulos da Conmebol Libertadores 2023 e Recopa de 2024", iniciou a nota.

"Os laços institucionais e afetivos entre o Fluminense e Marcelo seguem mantidos. O nome do atleta foi recentemente eternizado no estádio do centro de treinamento de Xerém. O Fluminense agradece a Marcelo e continuará, como sempre, na torcida por seu sucesso em todos os seus desafios", finalizou o comunicado.

Entenda o caso:

Na reta final do jogo no Maracanã, Marcelo entraria no lugar de Lima. Mano passava orientações, mas se irritou com um comentário e mandou o jogador retornar ao banco. O técnico não disse explicitamente qual foi o motivo do desentendimento, mas a reportagem ouviu que o lateral teria "desrespeitado um colega de profissão".

Relatos apontam que Marcelo não é dos mais bem-quistos no cotidiano do CT Carlos Castilho. O lateral foi sorteado pela CBF passar por exame antidoping e perdeu o início da conversa entre Mano e os jogadores no vestiário. O clima no pós-jogo foi tenso.

O desenrolar da situação neste sábado (2) endossa outra questão já conhecida no Fluminense. Mano Menezes tem grande respaldo do presidente Mário Bittencourt, que estava "disposto a bancar" o técnico.