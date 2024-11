Final da Libertadores fecha um novembro agitado para o Botafogo

Após a classificação inédita para a decisão da Libertadores, o Botafogo vai encarar um agitado mês de novembro até a final diante do Atlético-MG. A partida contra o Galo está marcada para o dia 30 de novembro e já mexeu com o confronto decisivo, pelo Brasileiro, diante do Palmeiras dia 26 pela 36ª rodada.

O Alvinegro terá seus partidas em 25 dias. Em média, a equipe do técnico Artur Jorge vai entrar em campo de quatro em quatro dias. A mudança de calendário pode também impactar na partida diante do Vitória, na 35ª rodada. O confronto passou para o dia 23 de novembro, sábado. O show da banda Forfun está marcado para o Nilton Santos para esse mesmo dia. É provável, então, que o Botafogo busque outro local para atuar. Maracanã e São Januário são as primeiras opções que surgem.

Nas duas vezes que atuou como mandante fora do Nilton Santos, o Botafogo não venceu. Contra o Grêmio, no Mané Garrinha, empate em 0x0. Diante do Criciúma, dessa vez no Maracanã, 1x1.

Calendário do Botafogo para o mês de novembro:

➞ 05/11 - Botafogo x Vasco - Nilton Santos - Brasileirão

➞ 09/11 - Botafogo x Cuiabá - Nilton Santos - Brasileirão

➞ Pausa para Data-Fifa

➞ 20/11 - Atlético-MG x Botafogo - Arena MRV - Brasileirão

➞ 23/11 - Botafogo x Vitória - Nilton Santos* - Brasileirão

➞ 26/11 - Palmeiras x Botafogo - Allianz Parque - Brasileirão

➞ 30/11 - Atlético-MG x Botafogo - Final da Libertadores

* Local sujeito a mudanças