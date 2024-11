Robson Conceição defende título mundial de boxe contra americano neste sábado

O brasileiro Robson Conceição, medalhista olímpico nos jogos do Rio em 2016, fará neste sábado (2), sua primeira defesa de cinturão, na categoria super penas (59 kg), contra o americano O'Shaquie Foster, em Verona, nos Estados Unidos. O evento será transmitido pelo canal Combate, a partir das 21 horas da noite, a expectativa é que a luta principal comece por volta da meia noite.

O baiano de 35 anos já havia lutado pelo cinturão outras três vezes em sua carreira, entre 2021 e 2023, e em todas as oportunidades saiu derrotado. Em junho deste ano, Robson teve a quarta tentativa, em luta contra o mesmo adversário deste fim de semana, na época o então campeão dos super penas. Após um combate muito acirrado o brasileiro saiu vencedor por decisão dividida dos juízes.

O americano por sua vez, reclamou muito do resultado, alegando que venceu todos os rounds da luta e fez uma grande pressão por uma revanche imediata, que foi aceita pela organização.

Nesta sexta feira os lutadores bateram o peso para oficializar o confronto. O americano cravou 58,5 kg na balança, enquanto Robson bateu 58,8 kg, apenas 300 gramas a mais que seu desafiante. O limite da categoria é 59 kg.

Após a balança, os lutadores também fizeram a tradicional encarada. Enquanto Foster esboçava algumas risadas e provocações, Conceição olhava fixo para seu oponente e sequer piscava.

As duas primeiras lutas do evento terão transmissão aberta no Youtube mas apenas o canal Combate mostrará o evento na íntegra.