Começa a venda de ingressos para final da Libertadores entre Botafogo e Atlético Mineiro

Após Botafogo e Atlético Mineiro confirmarem suas classificações para a final da Libertadores, a Conmebol iniciou nesta sexta feira (1), a venda de ingressos para a grande decisão. A partida será realizada no dia 30 de novembro no estádio Monumental de Núñez, na Argentina.

Os 80 mil ingressos disponíveis estão divididos em três categorias, duas delas (1 e 2) serão geridas pela própria Conmebol e destinadas ao público geral, nos setores do meio do estádio (San Martín e Belgrano). A terceira é exclusiva para as torcidas dos clubes, que ficarão nos setores atrás dos gols (setor Sívori, à esquerda das cabines, para o Atlético-MG, e Centenario, à direita, para o Botafogo) e será gerida por cada time.

Ingressos da categoria 1 tem valores entre R$ 1.620 e R$ 1.850, enquanto da categoria 2, R$ 810. Já as entradas da categoria 3 com responsabilidade de cada time, variam entre R$ 290 e R$ 810.

Leia também:

Polícia Militar realiza operação e recupera veículos roubados em São Gonçalo



Prefeitura de Niterói desapropria terreno que fará parte do Parque Natural Municipal de Pendotiba



Cada time terá exclusivamente a carga de 22 mil ingressos, com isso, o resto do estádio terá cerca de 37 mil lugares no total, que podem ser preenchidos por torcedores de ambos os clubes, assim como pessoas em geral e convidados da Conmebol.

Os ingressos estão disponíveis para venda através do site www.tickets.conmebol.com.