Dorival Júnior convoca a Seleção brasileira para os duelos contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias

Nesta sexta-feira (01), o técnico Dorival Júnior anunciou a lista com os 23 convocados para defender o Brasil nos jogos contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Os jogos estão marcados para esse mês.

O Brasil encara a Venezuela no dia 14, em Maturín. Na sequência, dia 19, a Seleção recebe o Uruguaio, na Fonte Nova, em Salvador. Os confrontos são válidos pelas rodadas 11 e 12 das Eliminatórias. Sobre a lista, as principais novidades estão a ausência do atacante Endrick, do Real Madrid, e a convocação do zagueiro Murillo, do Nottingham Forest.

É a quinta vez que Dorival Júnior faz uma convocação para a seleção brasileira. Ele estreou em março, com vitória sobre a Inglaterra e empate contra a Espanha. Os dois amistosos aconteceram na Europa. Em seguida, convocou a seleção para a Copa América. Em agosto, fez a lista para os duelos contra Equador e Paraguai. No mês seguinte, convocou para os duelos contra Chile e Peru.

A Seleção ocupa a quarta posição na tabela. Em 2023, ainda com Fernando Diniz, o Brasil perdeu para Uruguai, Colômbia e Argentina. Este ano, sob o comando de Dorival Júnior, venceu Equador, Chile e Peru e foi derrotado pelo Paraguai.

Veja a lista de convocados para a seleção brasileira:

• Goleiros: Bento (Al-Nassr), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras)

• Laterais: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Abner (Lyon) e Guilherme Arana (Atlético-MG)

• Zagueiros: Eder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG) e Murillo (Nottingham Forest)

• Meio-campistas: André (Wolverhampton), Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Lucas Paquetá (West Ham) e Raphinha (Barcelona)

• Atacantes: Estêvão (Palmeiras), Igor Jesus (Botafogo), Luiz Henrique (Botafogo), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Manchester City) e Vinicius Junior (Real Madrid)