Artilheiro e decisivo: Gabigol se aproxima de possível última final pelo Flamengo

Se aproximando de sua 17ª final pelo Flamengo neste domingo (03), contra o Atlético-MG, Gabigol pode estar perto também da última. Com final de seu contrato se aproximando, a decisão pode encerrar um ciclo, de sucesso, do camisa 99 com a camisa rubro-negra. Boas atuações, gols, e o título da Copa do Brasil podem pesar em uma possível permanência do ídolo.

Destaque no clube desde sua chegada, Gabigol coleciona uma extensa lista de gols em decisões, desde 2019. Em 16 finais disputadas, o atacante marcou 14 vezes, sendo em jogo único ou em ida e volta. Ele marcou em quase todas as finais de competições, tendo uma média de 0,87.

Além do Mundial de Clubes, a final que falta balançar as redes com a camisa do Flamengo é justamente a da Copa do Brasil. Gabigol disputou duas finais da competição com a equipe carioca, mas não marcou em nenhuma das ocasiões. Em 2022, foi campeão contra o Corinthians. No ano seguinte, foi vice para o São Paulo.

Porém, marcar gol em decisão de Copa do Brasil não seria novidade para o atacante. Em 2015, pelo Santos, ele marcou diante do Palmeiras no primeiro jogo da final. Na volta, o Alviverde reverteu a vantagem e levou a taça.

A última vez que marcou em uma decisão pelo Flamengo, Gabigol não levou o título. Ele marcou duas vezes na final da Supercopa do Brasil 2023, contra o Palmeiras. No final, outra derrota para a equipe paulista. No mesmo ano, ele fez mais duas finais, mas passou em branco nos vices do Carioca, para o Fluminense, e da Copa do Brasil para o São Paulo.

Gabigol marcou nas seguintes finais pelo Flamengo, desde 2019: Libertadores 2019 (2 gols), Supercopa do Brasil 2020 (1 gol), Recopa Sul-Americana 2020 (1 gol), Supercopa do Brasil 2021 (1gol), Carioca 2021 (3 gols), Libertadores 2021 (1 gol), Supercopa do Brasil 2022 (1 gol), Carioca 2022 (1 gol), Libertadores 2022 (1 gol), Supercopa do Brasil 2023 (2 gols).

O Flamengo disputou a final do Carioca na temporada de 2024, mas a final aconteceu no período em que Gabigol estava suspenso pelo caso do exame antidoping. O atacante, obviamente, não participou da partida. Ele foi homenageado pelo clube no telão do Maracanã após o título do Rubro-Negro.