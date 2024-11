Jogador do Botafogo relata assalto nas redes sociais: 'Roubaram meu carro'

O lateral-esquerdo Hugo, do Botafogo, relatou em suas redes sociais que teve o veículo e os itens pessoais roubados na última quinta-feira (31). O jogador de 23 anos contou sobre o assalto sofrido e afirmou que além de conseguirem desbloquear o seu celular, os assaltantes ainda estão se passando por ele no whatsapp.

"Roubaram meu carro com todos meus pertences e conseguiram desbloquear meu celular e tão usando meu 'zap', não mandem nada, se pedir, não sou eu", disse o lateral-esquerdo nas redes sociais.

Hugo, que acabou perdendo espaço no Botafogo, hoje é a quarta opção do técnico Artur Jorge. Atualmente o time carioca conta com Alex Telles, Marçal e Cuiabano para a posição. A última partida de Hugo foi contra o Bahia, no Campeonato Brasileiro, quando entrou nos acréscimos do segundo tempo.