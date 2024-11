Bola de Ouro: Jornal espanhol critica Gabigol e Lorran por ironia em vídeo sobre Rodri

Jogadores do Flamengo geraram polêmica ao opinar sobre a escolha do meio-campista espanhol - Foto: Reprodução

Jogadores do Flamengo geraram polêmica ao opinar sobre a escolha do meio-campista espanhol - Foto: Reprodução

Depois da polêmica sobre a premiação da Bola de Ouro, o assunto voltou à tona tanto no Brasil quanto na Espanha, pois o jornal “Diário AS” classificou a fala dos jogadores do Flamengo, Gabigol e Lorran, como “falta de respeito”, após os atletas publicarem um vídeo ironizando a escolha de Rodri como vencedor da premiação.

"É inadmissível a rejeição de dois brasileiros a Rodri pela Bola de Ouro. Lorran e Gabigol publicaram em suas redes sociais este vídeo em que falam a respeito do meio-campista espanhol por seu prêmio. Também insultaram a revista France Football", publicou o veículo de comunicação em seu site nesta sexta-feira (1º).

No polêmico vídeo, o meia-campista Lorran deixa sua opinião sobre o resultado bem clara, fazendo ataques a Rodri em defesa de Vini.Jr. O brasileiro estava cotado para receber a Bola de Ouro, entregue pela revista “France Football”, porém ficou em segundo lugar na votação de 100 jornalistas (um de cada país com melhor colocação no ranking geral da FIFA).

“Bora treinar, né, tropa? A única pessoa que ganha prêmio sem fazer nada é o Rodri”, disse Lorran. Ao lado do jovem atleta, Gabigol optou por criticar a revista francesa: “Ae, France Football, malucão (sic)”.

O vídeo, que foi publicado nos stories de Lorran, termina com os dois rindo da situação.